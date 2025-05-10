Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren Gaziantep FK - Alanyaspor maçında atılan gol büyük tartışma yarattı.

ALANYASPOR O GOLLE MAÇI KAZANDI

Gaziantep FK kalecisi Dioudis'in yaptığı büyük hata sonrası 52. dakikada Alanyaspor'un golü gelince sosyal medya adeta ayağa kalktı. Maçın spikerinin dahi "hediye edilmiş bir gol" olarak nitelendirdiği pozisyon, özellikle küme düşme hattındaki takımları yakından ilgilendiren mücadelede soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Karşılaşmanın genelinde son derece etkisiz bir oyun sergileyen Alanyaspor, kaleci Dioudis'in kontrolsüz pası sonrası Sporar'ın ayağından bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

İKİ TAKIM BİRDEN KÜME DÜŞEBİLİR

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 38'e yükselterek ligde kalma umutlarını perçinlerken, Sivasspor ile olan puan farkını 4'e çıkardı. Sivasspor camiasında ise karşılaşmada yaşananlar ve özellikle gol pozisyonu büyük tepki topladı.

SELÇUK İNAN İLE YOLLAR AYRILDI

Maçın ardından Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz ile Selçuk İnan olağanüstü toplantı. Yapılan görüşme sonucunda ayrılık kararı alındı.

ŞİKE TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Maçtaki pozisyonun ardından futbol kamuoyunda "şike mi var?" tartışmaları yeniden gündeme gelirken, birçok taraftar ve futbol yorumcusu Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırdı. Federasyon yetkililerinden bu pozisyona ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması talep ediliyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran golün ardından hem Gaziantep FK yönetiminden hem de TFF'den açıklama beklentisi yükselirken, Türk futbolunun en hassas dönemlerinden birinde böyle bir tablonun ortaya çıkması endişe yaratıyor.

İşte o gol;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

İşte Süper Lig'deki puan durumu;