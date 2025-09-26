SPOR yatırım şirketleri Antalya 'da buluştu. Kanada'dan Nanook Sports Capital, İzmir'den Gold Performans ve Antalya 'dan TSS FC, Antalya Kremlin Palace'da düzenlenen lansmanla yatırımlarını tanıttı.

Toplantıda 2026 Nisan ayında gerçekleştirilecek Selectum Gold Cup'ın lansmanı da yapıldı. Organizasyonu düzenleyen Nanook Fc Sport Capital'in Yönetim Kurulu Başkanı Adam Garipoğlu; Kanada, İspanya, Kore ve Kenya gibi ülkelerden 10-15 yaş arası çocukların katılacağı turnuvayı 150'ye yakın scout ekibinin takip edeceğini söyledi.

Spor yatırım şirketleri toplantısının açılış konuşmasını yapan Nanook Sports Capital CEO'su Adam Garipoğlu, sözlerine şu şekilde başladı: "Kolay değil… Toronto'dan Madrid'e, Sofya'ya, Riyad'a, Dubai'ye, oradan Mexico City'ye ve şimdi de Antalya'ya kadar uzanan bir yolculuk. Hepsini dört yılda küçük bir projeden bugünlere taşıdık. Bizlere destek olan belediye başkanlarından kulüp başkanlarına, yoğunluklarına yoğunluk kattığımız altyapı hocalarına kadar herkesin emeği var. Bu projenin en önemli ayağını bugün gerçekleştiriyoruz.

2022'de Hatay spor'un davetiyle başlayan, Beşiktaş'ın bizi ağırlamasıyla büyüyen; Göztepe, Altay, Manisa FK ve birçok kulübümüzün misafirperverliğiyle taçlanan bu proje, artık konuk değil, ev sahibi olmak için Antalya'yı seçmiştir."

Garipoğlu ayrıca, "Maalesef birçok ülkede kış aylarında seçme yapmak ve kamp düzenlemek zor oluyor. Güvenlik sorunları, altyapı eksiklikleri ve hoca yetersizlikleri göze çarpıyor. Ancak yüksek kalite otellere sahip, birçok noktaya tek uçuş uzaklıkta bulunan, çok kültürlü bir spor şehri olan Antalya'ya yatırım yaparak bu sorunu çözebileceğimize inanıyoruz." dedi.

"Takım yönetmek bir hobi değil, bir iştir" sözleriyle konuşmasını sürdüren Garipoğlu, 9–19 yaş aralığındaki gençlerin Antalya'daki kamplar ve seçmelerle profesyonel futbol yolunda gerçekçi adımlar atacağını ifade etti.

TSS FC Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ceri, şunları söyledi:

"Türkiye'de kamp ve turnuva dönemlerine ev sahipliği yapan 25 yıllık deneyimimizle fark yaratıyoruz. Sonuç odaklı bir iş birliği yaptığımız için mutluyuz. Hem yurtdışından hem de Türkiye'den birçok sporcunun hayallerine ulaşmasına yardımcı olacak bu projede birleştirici olmak bizim için çok değerli. Türkiye'de spor turizminde son dönemde ciddi bir artış yaşanıyor. Ancak birçok firma yasal gereklilikleri ve hizmet kalitesini göz ardı ediyor. Bu da sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlar yaratıyor. Bizler TSS FC olarak, bu iki değerli firmanın doğru adımlar atması için denetleyici olmaktan ve Antalya'daki ayağı olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Gold Performans Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Gökten ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye çapında yürüttüğümüz uluslararası futbolcu seçmeleri sayesinde genç sporcularımız profesyonel kulüplerin radarına giriyor. Amacımız sadece yetenek keşfetmek değil; doğru eğitim, doğru veri ve doğru eşleştirmeyle bu yetenekleri profesyonel fırsatlara dönüştürmek. Gold Performans olarak değerli bulduğumuz genç futbolcuları yurtdışına sunma imkanını çok önemsiyoruz. Bu noktada Nanook FC ile yollarımızın kesişmesi, bizim için heyecan verici olduğu kadar Türk futbolu için de umut verici bir gelişme. Yetenekli oyuncularımızın uluslararası arenada kendilerini göstermeleri, geleceğe dair en güçlü motivasyonlarımızdan biridir. Vizyonumuzun küresel ölçekte karşılık bulduğunu kanıtlayan bu iş birliği, gençlerimize hem Türkiye'de hem de uluslararası sahada somut fırsatlar yaratmaya devam edeceğimizin göstergesidir."