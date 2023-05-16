Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Torreira ile ceza sahası içinde paslaşan Mertens'in kale önünden yerden plaseyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jenssen'de kaldı.

73. dakikada Zaniolo'nun Mehmet Yeşil'e yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu önce sarı kart olarak değerlendirdi. 75. dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Numanoğlu, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kart ile oyundan attı.

77. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

87. dakikada ceza sahası içine sol çaprazdan giren Kerem'in yerden ortaya çevirdiği topa kale önünde Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada Kerem'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Abullah Bora Özkara xx, Cem Özbay xx

İstanbulspor: Jenssen xx, Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Ba xx, Onur Ergün xx, Muammer Sarıkaya xx, Rroca xx (Emir Kaan Gültekin dk. 64 x), Ethemi xx (Lokilo dk. 64 x), Eze xx (Guri dk. 83 ?)

Yedekler: Alp Arda, Veliu, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Ali Yaşar, Mehremic, Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Galatasaray: Muslera xx, Dubois xx (Kaan Ayhan dk. 79 x), Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Kazımcan Karataş xx, Torreira xx, Oliveira xx (Midtsjo dk. 46 x), Rashica xx (Zaniolo dk. 69 x), Kerem Aktürkoğlu xxx (Berkan Kutlu dk. 90 ?), Mertens xx (Barış Alper Yılmaz dk. 79 x), Icardi xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Yunus Akgün, Gomis, Adekugbe, Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Icardi (dk. 45+11 pen. ve 89) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Zaniolo (dk. 75) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Rroca, Duhan Aksu, Okan Erdoğan (İstanbulspor), Midtsjo (Galatasaray) - İSTANBUL

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023