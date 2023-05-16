Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
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- Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşıyor.
- Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor : 0 - Galatasaray : 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Oliveira topla buluştu. Oliveira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Mertens'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+6. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasında Icardi ceza sahası içi sol çaprazında topun sahibi oldu. Kaleye sokulan Icardi'nin kale önüne çıkardığı pasta Rashica yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyerek penaltıya hükmetti.
45+11. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jenssen'in sağından ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Abullah Bora Özkara xx, Cem Özbay xx
İstanbulspor: Jenssen xx, Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Ba xx, Onur Ergün xx, Muammer Sarıkaya xx, Rroca xx, Ethemi xx, Eze xx
Yedekler: Alp Arda, Veliu, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Guri, Ali Yaşar, Lokilo, Mehremic, Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Muslera xx, Dubois xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Kazımcan Karataş xx, Torreira xx, Oliveira x, Rashica xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mertens xx, Icardi xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Midtsjo, Yunus Akgün, Zaniolo, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Adekugbe, Barış Alper Yılmaz, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Icardi (dk. 45+11 pen.)
Sarı kartlar: Rroca, Duhan Aksu (İstanbulspor)
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023