Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Haber Videosu

Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum'da evinde 27 Temmuz'da kalp krizi geçirip önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan efsane spor spikeri dün hayatını kaybetti. TRT'de spor spikeri olarak başladığı kariyerini, spor yayıncısı olarak sürdüren Aydın Nazilli doğumlu Ümit Aktan, yıllarca yüzlerce maç anlatımı, yorumculuk ve spor yazarlığı yapmıştı.

Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

Ümit Aktan için yaz aylarında yaşadığı Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Aktan'ın ailesi, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, spiker Ertem Şener, Faik Gürses, spor, basın, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Aktan'ın cenazesinde tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi. Namaz öncesi Aktan için helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Aktan için dualar edildi. Aktan, sevenlerinin gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığında toprağa verildi.

MEHMET AĞAR: ZAMANSIZ VE ÜZÜNTÜ VERİCİ

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Aktan'ın vefatı üzerine duygularını, "İyi bir arkadaşımızı kaybettik. Gerek insani olarak, gerek mesleğindeki kabiliyeti ve başarısı olarak şahsi dostlukları ilave ettiğimiz vakit üzüntü verici bir kayıp oldu. Derin bir acıyla sarsıldık, beklemediğimiz bir şeydi. Yoğun hayatı içerisinde en az dikkat ettiği şey sağlığı olmuş. Zamansız ve üzüntü verici bir kayıp oldu. Hepimizin başı sağolsun" diye dile getirdi.

Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

FATİH TERİM: ÇOK ESKİ ARKADAŞIMDI

Ümit Aktan'ın çok eski arkadaşı olduğunu belirten Fatih Terim cenazede, "Futbol camiasının da başı sağolsun. Ümit çok eski arkadaşım. Ümit'i sadece bir maç spikeri olarak düşünmemek lazım, ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla anlatımıyla da insanlara müsabakayı daha zevkli hale getirip güzel bir şey takdim ederdi. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin" dedi.

Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

ERTEM ŞENER: TÜRKİYE TÜRKÇESİNİ KAYBETTİ

Spor spikeri Ertem Şener cenazede, "Türkiye Türkçesini kaybetti. O sadece maç spikeri değildi. Televizyoncu, programcı ve yapımcıydı. Televizyonculuğu en iyi bilen iki-üç isimden birisiydi. Türkiye çok önemli bir ismini kaybetti. Hepimiz yarım kaldık. Benim ustam, babam, her şeyimdi. Bundan sonra ne yapacağım diye düşünüyorum" diye görüş belirtti. TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, "Böyle bir ortamda buluşmak hiçbirimizin isteyeceği bir şey olmazdı. Gerçekten Türk futbolu için, Türk edebiyatı için çok nadir bir isimdi. Türk futboluna keyif katan ağabeyimizi yitirdik" ifadelerini kullandı.

Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

OĞUL AKTAN: BABAMIN İKİ KİMLİĞİ VARDI

Ümit Aktan'ın oğlu Enkidu Aktan, "Babamın burada iki kimliği var. Birinci kimliği bir aile babası, ikinci kimliği sportif ve gazeteci tarafı. Ben de onu bir oğlu olarak ve tıpkı buradakiler gibi hayranı olarak, taraftarı olarak iki kimliğiyle birlikte özlüyorum. Babamı bugün hayranı olarak uğurlayacağım ama ben hayatta olduğum sürece yaşatacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allah rahmetiyle muamele eylesin, kendini bozmayan nadir insanlardan, spor camiasına baş sağlığı diliyorum

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Allah rahmetiyle muamele etsin de Mehmet ağaran göre erken ölüm oğlunun ismi enkidu çok değişik bir yaşam şekli

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ey cemaati müslim işin sonunda ne olacak derseniz buna benzer bir şey olacak eğer kul millet yetim hakkı yememiş rant talan yama peşkeş yapmamış devletin milletin malını çalıp çırpmamış pudra şekeri çekip parsel parsel dinazorlarla devlete pahalıya dezenfektan satmadıysanız korkmayın öte yanda size fazla eziyet etmezler sizi milyonlar uğurlasa günahlarınızdan kurtulamaz hesabını veremezsiniz eğer günahınız yoksa size amelleriniz size öte yanda sıkıntı çektirmez dost olur yoldaş olur sizi korur

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Chplilere her şey serbest ama onların nasılsa kul hakkı diye derdi de yok dimi sade kahve

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıMAJESTIK:

Rab'bim rahmet eylesin, şu taputların üzerine tuttukları takımın, çalıştığı şirketin veya yaşarken ait olduğu herhangi bir oluşumun bayrağı serilmesi adeti topluma iyice yerleşti, dinimizde yeri asla olmayan bir davranış..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.