Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Şota Arveladze, takımla ilk antrenmanına çıktı. İdman sırasında oyuncularla sürekli iletişim halinde olan Arveladze, isteklerini dile getirdi.

Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü olarak göreve başladı

VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Şota Arveladze, kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saha içi toplantıyla başladı. Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan Fatih Karagümrük, son bölümde çift kale taktik maç yaptı.

Teknik direktör Şota, çalışma sırasında oyuncularla sürekli diyalog kurarak isteklerini dile getirdi.