Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişimi fark edenlerin ağzı açık kaldı: 70 yaşındasın hocam

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni imajı herkesi şaşırttı. Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında giyim tarzı ve saçlarıyla dikkat çeken Güneş için hayli ilginç yorumlar yapıldı.

Siyah-Beyazlılar'ın Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında Şenol Güneş dikkatleri üzerine çekti. 70 yaşındaki deneyimli teknik direktörün yeni imajı gündemi salladı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Kulübede genelde eşofmanı da nadiren tercih eden Güneş, sportif tarzıyla dikkat çekti. Saçlarındaki değişikliği fark eden futbolseverler de sosyal medyada bu konuyu gündeme taşıdı. Güneş'in tarzıyla ilgili birbiriden ilginç yorumlar geldi.

Görsel FutbolArena'dan alınmıştır.

Görsel FutbolArena'dan alınmıştır.

İşte o yorumlar: