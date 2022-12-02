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Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişimi fark edenlerin ağzı açık kaldı: 70 yaşındasın hocam

Spor Haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni imajı herkesi şaşırttı. Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında giyim tarzı ve saçlarıyla dikkat çeken Güneş için hayli ilginç yorumlar yapıldı.

Siyah-Beyazlılar'ın Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında Şenol Güneş dikkatleri üzerine çekti. 70 yaşındaki deneyimli teknik direktörün yeni imajı gündemi salladı.

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişikliği fark edenlerin ağzı açık kaldı: Estetik yaptırmış

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Kulübede genelde eşofmanı da nadiren tercih eden Güneş, sportif tarzıyla dikkat çekti. Saçlarındaki değişikliği fark eden futbolseverler de sosyal medyada bu konuyu gündeme taşıdı. Güneş'in tarzıyla ilgili birbiriden ilginç yorumlar geldi.

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmışGörsel FutbolArena'dan alınmıştır.

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmışGörsel FutbolArena'dan alınmıştır.

İşte o yorumlar:

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişikliği fark edenlerin ağzı açık kaldı: Estetik yaptırmış

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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