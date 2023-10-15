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Son Dakika: Türkiye, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

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Son dakika: A Milli Takımımız, Letonya'yı Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gollerle 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

A Milli Takımımız, Letonya ile Konya'da karşı karşıya geldiği maçta 4-0 galip gelerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

22. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin pasında Barış Alper topla buluştu ve pasında Hakan'ı buldu. Hakan'ın vuramadığı topta Yunus araya girdi ve topu ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrasında hakem gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Son Dakika: Türkiye, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

Mücadelede tek kale oynayan takımımız, gol yollarında etkili olamayınca karşılaşmanın ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Son Dakika: Türkiye, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

Mücadelenin gol perdesini 58. dakikada Yunus Akgün açtı. Cenk'in ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Yunus topa çok sert vurdu ve ağlara yolladı.

Son Dakika: Türkiye, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Samet rakibini ekarte etti ve içeriye sert çevirdi. Boşta olan Cenk Tosun düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.

Son Dakika: Türkiye, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

87. dakikada bu kez sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı. Sağ kanattan kontra atağa çıkan Yusuf Sarı tek pasta Kerem'i buldu. Kerem, düzgün vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.

Son Dakika: Türkiye, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

90+2. dakikada sahneye yine Cenk Tosun çıktı. Yıldız futbolcu, kendisinin 2. takımının 4. golünü atarak mücadelede durumu 4-0 yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cenk Tosun Letonya Spor Haberler Son Dakika

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