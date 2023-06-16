Letonya'yı 90+6'da deviren Milli Takım, EURO 2024 yolunda zirveye oturdu

Son dakika: UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle kazanılan maçta Türkiye liderliğe yükseldi.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

ABDÜKLERİM PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye iyi başlayan A Millilerimiz, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın 22'inci dakikada kaydettiği kafa golüyle maçta 1-0 öne geçti.

FERDİ'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maçta öne geçen ay-yıldızlılar, ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda Ferdi Kadıoğlu'nun 39'uncu dakikada attığı golle bir kez daha öne geçti ancak Hakem Bognar, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi Letonya 51'inci dakikada Emsis'in yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

CENGİZ SAHNEDE

Beraberliğin ardından tekrar öne geçmek isteyen A Millilerimiz, Cengiz Ünder'in 61'inci dakikada attığı şık golle tekrar öne geçti.

ARDA, ABDÜLKERİM VE UMUT İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.

EMSIS KIZARDI

Ev sahibi ekip Letonya'ya beraberliği getiren golü kaydeden Eduards Emsis, Cengiz Ünder'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

İRFAN CAN FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son dakikalarında sağ kanattan çizgiye inen Barış Alper'in ortasında kaleciden seken topu İrfan Can Kahveci kafayla topu ağlara gönderdi.

ZİRVEYE OTURDUK

Grupta 3 puanı bulunan Türkiye, Letonya deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.