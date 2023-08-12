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Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı

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Son dakika: Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Bol pozisyonlu mücadelede gol sesi çıkmadı ve 2 takımda hanesine 1 puan yazdırdı.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açtı. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'e 3 puan alarak başlamak isteyen iki takımda mücadeleye oldukça baskılı başladı.

Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı

Kayserispor file bekçisi Bilal Bayazit, yaptığı başarılı kurtarışlarla mücadeleye damgasını vurdu.

Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Zaha ve Kerem Demirbay 70'inci dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız fubolcular, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı.

Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı

Sıcak havanında etkisiyle oyun temposu ikinci yarıda giderek düşmeye başladı karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ara ara su molası verdi.

Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Kayserispor Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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