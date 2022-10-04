Son dakika haberleri | Pazarspor kazanmak istiyor Spor Haberleri Son dakika spor haberine göre TFF 2. Lig'in 8. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak Pazarspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. TFF 2. Lig'in 8. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak Pazarspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Pazarspor, TFF 2. Lig'in 8. haftasında Pazar Şehir Stadı'nda yarın saat 14.30'da Kocaelispor ile karşılaşacak. Pazarspor, maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Kemalattin Şentürk yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Ligde geride kalan 7 haftada 6 yenilgi, 1 beraberlik alan Pazaspor, kazanmak istiyor. Takımın başına geçen Kemalattin Şentürk, "Yarın kendi sahamızda Kocaelispor'da karşılaşacağız. Ligde hiç galibiyetimiz yok inşallah İnşallah bu maçı alıp ligdeki ilk galibiyeti Kocaelispor'un karşısında almak istiyoruz" dedi. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Pazarspor Spor Haberler Son Dakika

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