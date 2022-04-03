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Son dakika haberleri... Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Saint-Etienne deplasmanında kazandı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Son dakika haberleri... Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Saint-Etienne deplasmanında kazandı

Son dakika spor haberine göre Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında Olimpik Marsilya, Saint-Etienne'i 4-2 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında Olimpik Marsilya, Saint-Etienne'i 4-2 yendi.

Ligue 1'de küme düşme hattındaki Saint-Etienne, 2. sıradaki Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

İlk yarı, Saint-Etienne'den Bouanga'nın 9 ve Marsilya'dan Payet'in (penaltıdan) 45+2'nci dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Olimpik Marsilya, Kolodziejczak'ın (kendi kalesine) 60, Dieng'in (penaltıdan) 68 ve Harit'in 73. dakikadaki golleriyle 3 farklı üstünlük yakaladı.

Saint-Etienne'den Gourna-Douath 86. dakikada karşılaşmanın skorunu belirledi.

Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Arka arkaya 3. maçını kazanan Olimpik Marsilya, puanını 56'ya yükseltti. Saint-Etienne ise 27 puanda kaldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Olimpik Marsilya, Saint Etienne, Marsilya, Ligue 1, Spor, Haberler

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