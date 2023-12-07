TFF Bölgesel Amatör Lig'in 8. haftasında Sökespor, deplasmanda Irlıganlıspor'u 1-0 mağlup etti. Sökespor, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Sökespor, Irlıganlıspor'u mağlup etti

TFF Bölgesel Amatör Lig'in 8. haftasında deplasmanda Denizli temsilcisi Irlıganlıspor ile karşılaşan Sökespor, rakibini 1-0 mağlup etti. Puanını 6'ya yükselten Denizlispor, ligde ikinci galibiyetini aldı.

TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup. 8. Haftasında Denizli Akkonak Stadı'nda oynanan Irlganlıspor-Sökespor maçı 0-1 misafir takım Sökespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ve Sökespor'un tek golünü 51. Dakikada maçın ikinci yarısında oyuna giren Yunus Emre Yılmaz Kaydetti.

Müsabakanın ilk 25-30 dakikasında ev sahibi takımın üstün olduğu maçın ilerleyen bölümlerinde denge sağlandı ve karşılıklı ataklar izlendi. Fazla gol pozisyonlarının görülmediği maçta futbolseverler vasat bir futbol izledi.

Denizlili futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği maç sonunda gülen taraf alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sökespor oldu. Bu sonuçla Irlıganlıspor 5 puanda kalırken ligde ikinci galibiyetini alan Sökespor 6 puana yükseldi. - DENİZLİ