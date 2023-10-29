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Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak maçın hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u mağlup eden Sivasspor, hemen ardından kupada mücadele edecek.