Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak
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Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak maçın hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u mağlup eden Sivasspor, hemen ardından kupada mücadele edecek.
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.
Sivasspor, antrenmanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün Sivas'a dönerek maçın hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.
EMS Yapı Sivasspor ile Artvin Hopaspor, 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.