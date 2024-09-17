Sivasspor'un Zor Konyaspor Maçı Öncesi Hazırlıkları

SÜPER Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Konyaspor taraftarlarının önünde oynamak gerçekten zordur. Konya'da zor bir maç bizi bekliyor. Tabii bizim Sivasspor olarak her zamanki hedefimiz inşallah hep kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. İlk olarak düz koşu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda kısa pas ve kondisyon çalışması ile devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Garry Rodrigues ise takımla beraber antrenmana çıktığı görüldü. Uygun, Gaziantep FK karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyeti değerlendirerek, "Tabii kendi evimizde kendi seyircimizle özellikle kırılma anlarında taraflarımız kırmızı-duvar bizlere inanılmaz destek vererek o anlarda bizi motive etti. Yenik duruma düşsek de onların desteğiyle maçı kendi lehimize çevirmeyi bildik. Son 25 dakikada 10 kişi oynamamıza rağmen gerek oyun sistemi değiştirerek gerekse oyuncularımın özverisiyle galip gelmesini başardık. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynadık. Selçuk Hoca'yı da ayrıca tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı kazanmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

'ÇOK İYİ BİR KADROYA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Konyaspor ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Uygun, "Gerçekten son zamanlarda ligimizde çok kaliteli çok güzel insanlar teknik direktörlüğe soyunuyor. Üstatlardan sonra da yepyeni bir jenerasyon geliyor. Çok kaliteli ve klas hocalarımız da yeni görevlerinde çok iyi bir şekilde oyun mantalitesiyle takımlarını en güzel şekilde sahaya sürüyor. Bu Türk futbolu adına mutluluk verici. Şimdi de Konyaspor'da Ali Turan Hoca'yla çok iyi bir takımla, çok iyi bir kadroya karşı oynayacağız. Bir de Konyaspor taraftarlarının önünde oynamak gerçekten zordur. O şehirde zor bir maç bizi bekliyor. Tabii bizim Sivasspor olarak her zamanki hedefimiz inşallah hep kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız. Sakatlıklar ve cezalı olanlar nedeniyle bizim için handikap gibi gözüküyor. Gerçekten zor süreçlerdeyiz ama taraftarımızın desteği, takımdaki futbolcuların özverisiyle yine bize yakışan bir şekilde oynayıp oradan Allah'ın izniyle puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

GARRY RODRİGUES: SİVASSPOR'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Yeni transfer Garry Rodrigues ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Amacım takım için elimden geleni yapmak. Güzel bir sezon geçirmek ve mümkün olduğunca çok katkıda bulunmak" diye konuştu.

Ligde oynanan Gaziantep FK maçını izlediğini söyleyen Rodrigues, "Arkadaşlarım çok iyi iş çıkardılar. Maçı da kazanmayı hak ettiler. Türkiye'de uzun yıllardır oynadığım için burada geçmişten tanıdığım arkadaşlarım da var. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Beni burada çok sıcak karşıladılar. İlişkimiz çok iyi devam ediyor. Geliştiriyoruz ilişkilerimizi. Sivasspor, zor bir deplasman ve bu herkes tarafından biliniyor. Sivas'a karşı deplasmanda oynadığımız hiçbir maçı kazanamamıştım. Sivasspor, her zaman güçlü bir takım olarak performans ortaya koydu. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.