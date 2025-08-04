Sivasspor'un Teknik Direktörü Korkmaz'dan Güçlü Takım Vurgusu

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Dünyanın neresinde olursa olsun Sivaslılar, bu takımı izlediklerinde gurur duyacaklar. Takımın sahada koyduğu mücadeleyle hem keyif alacak hem de gururlanacaklar. Organize, ne yaptığını bilen ve keyif veren bir takım olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gelinen noktada büyük oranda kadro yapılanmalarını tamamladıklarını söyleyen Korkmaz, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde aramıza katılacak 1-2 oyuncu daha olabilir. Ardından artık tüm gücümüzle lige odaklanacağız. Öncelikle, tüm Sivaslılara ve Sivassporlulara keyif ve gurur veren bir takım oluşturacağımızı söyleyebilirim. Takım ligden düştükten sonra bu işin ekonomik bir yükü oluştu. Biliyorsunuz, yüksek maliyetli sözleşmesi devam eden oyuncular vardı. Bu oyuncuların transfer gelirine dönüştürülmesi süreci zaman aldı. Bunlardan biri de Rey Manaj'dı. Bunun dışında, ayrılan oyuncuların yerine hem sözleşmesi biten hem de bonservisle ayrılan isimlerin yerine, bizi bu ligde hedefe taşıyacak oyuncular arayışımız vardı. Ekonomik yükten bahsetmemizin nedeni de burada çok dikkatli ve hassas davranmamız gerektiğindendir." diye konuştu.

"Sabırlı olmamız gerekti"

Kulübü ekonomik sıkıntıya sokmadan transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Korkmaz, "Uzun vadeli düşünmeden, sadece kısa vadeli reaksiyonlarla transfer politikası izleseydik, Sivasspor'u yıllarca içinden çıkılamayacak bir ekonomik darboğaza sokabilirdik. Bu yüzden hem kulübün geleceğini düşünerek hem de sahada bizi doğru temsil edecek oyuncuları bulmak adına süreçte biraz sabırlı olmamız gerekti. Hem ekonomimize uygun hem de sahada bizi temsil edebilecek isimleri bulmak hedefimizdi. Bu da doğal olarak transfer sürecini biraz uzattı. Biz de bu süreçte zaman zaman yıprandık. Ancak çok sayıda oyuncu almak yerine, uygun koşullarda, doğru isimleri kadroya katmayı tercih ettik. Bu süreçte 2. Lig'de performanslarıyla ön plana çıkmış; Çağlayan Menderes, Mert Çelik, Ahmet Çakmak ve Kamil Fidan'ı kadromuza kattık. Elbette kamuoyunda ve taraftarlarımızda isim olarak daha çok heyecan uyandıracak transfer beklentileri vardı. Ancak bu arkadaşlarımız sahaya çıktığında Sivassporlu futbolseverler onların performanslarını gördüğünde doğru adımlar atıldığını fark edecekler. Bu oyuncuların yanına şu ana kadar Benjamin Kimpioka ve Aliou Badji'yi de transfer ettik. Hücum bölgesi için ise ilerleyen günlerde elimizdeki oyuncuların performanslarına bakarak bir değerlendirme yapacağız. Bazen bir planlama yaparsınız ama sahada oluşan sinerjiye göre ihtiyaçlar netleşir. Belki hücum hattında bir takviye daha gündeme gelebilir. Bu konuda kendimizi açık tutuyoruz. Yönetim, ekonomik yapı ve teknik heyet olarak ortak bir şekilde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sivaslılar takımıyla gurur duyacak"

Taraftarlardan sabır beklediklerini söyleyen Korkmaz şunları kaydetti:

"Futbolun sonucunu kimse bilemez, ama sahada izlerken keyif veren ve umut vadeden bir Sivasspor olacak. Sivas, sadece coğrafi sınırlarıyla değil, kültürüyle de büyük bir şehir. Aslında ülke genelinde çok daha iyi organizasyonlar yapabilecek bir potansiyele sahibiz. Bu sınırların ötesine geçerek yurt dışındaki Sivaslılara da seslenmek istiyorum: Bir tane Sivasspor'umuz var, bir tane Sivas var. Bugün aramıza 3 bin 500 - 4 bin kilometre öteden gelen taraftarlarımız vardı. Onların gönlünü de burada hissediyoruz. Biz tüm dünyadaki Sivaslılardan bu sezon birlik ve dayanışma bekliyoruz. Çünkü bu sezon, kendi içimize kapanarak, omuz omuza vererek güçlü olma zamanı. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki dünyanın neresinde olursa olsun Sivaslılar, bu takımı izlediklerinde gurur duyacaklar. Takımın sahada koyduğu mücadeleyle hem keyif alacak hem de gururlanacaklar. Organize, ne yaptığını bilen ve keyif veren bir takım olacağız."

"Erzurum FK iddialı bir takım"

Son olarak ligin ilk hafta maçında deplasmanda oynayacakları Erzurumspor FK maçını da değerlendiren Korkmaz, "Erzurumspor, son yıllarda kadro yapılanmasını dengeli yapan ve iddialı kadrolar kuran bir takım. Geçtiğimiz sezon uzun süre Süper Lig'e çıkacağı düşünülen bir ekipti. Son dönemde bir düşüş yaşasalar da play-off kültürüne ve zirveye oynama alışkanlığına sahipler. Zor bir maç olacak. Ligin ilk 4 maçımızın 3'ü deplasmanda ve bunlardan biri Erzurumspor maçı. Her şeyden önce sahaya çıkıp karakterli bir futbol oynayacağız. Sonuç ne olur hep birlikte göreceğiz. Ancak ödün vermeyeceğimiz tek şey; sahadaki oyun disiplini ve mücadele ruhu olacak." dedi. - SİVAS