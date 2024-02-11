Sivasspor, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan Manaj oldu.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Shelvey'in ceza yayının gerisinden sert şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
57. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı korner atışında Olawoyin'in kafa vuruşunda defansın elle müdahalesi üzerine hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. İtirazlar üzerine VAR'a gidildi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.
73. dakikada Menig, kazandığı topla ceza sahası içerisine girdi. Sert şutunda top sağdan az farkla dışarı çıktı.
90+2. dakikada ceza yayı önünde Menig'in pasıyla topla buluşan Hakan, kaleye sert bir şut gönderdi. Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.
90+5. dakikada Olawoyin ceza yayı üzerinden sert vurdu. Ali Şasal topu kontrol etmeyi başardı.
Hakemler: Emre Kargın, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli (Turgunboev dk. 90+5), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz, İbrahim Akdağ, Charisis (Hakan Arslan dk. 70), N'jie (Queensy Menig dk. 71), Manaj (Caktas dk. 88)
Yedekler: Nikolic, Camara, Emrah Başsan, Emre Gökay, Alaattin Okumuş, Ziya Erdal
Teknik Sorumlu: Ömer Faruk Mahir
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Halil İbrahim Pehlivan dk. 88), Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 65), Zeqiri ((Benhur Keser dk. 65) (Gustavo dk. 71)), Gaich (Minchev dk. 65)
Yedekler: Tarık Çetin, Anıl Yaşar, Faye, Eray Korkmaz, Mithat Pala
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Manaj (dk. 30) (Sivasspor)
Sarı kartlar: İbrahim Akdağ (Sivasspor), Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) - SİVAS