Sivasspor - Antalyaspor Maçının Hakemi Ümit Öztürk

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak EY Sivasspor- Antalyaspor arasında oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak olan Sivasspor - Antalyaspor maçının hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. - SİVAS