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Sivasspor, Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takım, maça hazır hale geldi. Sivasspor, bugün Ankara'ya hareket edecek.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün Ankara'ya gidecek.

Ankaragücü ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bülent Uygun Ankaragücü Sivasspor Ankara Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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