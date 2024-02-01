Sivasspor, Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takım, maça hazır hale geldi. Sivasspor, bugün Ankara'ya hareket edecek.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün Ankara'ya gidecek.
Ankaragücü ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS