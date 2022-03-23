Sivas Belediyespor'da 1461 Trabzon mesaisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediyespor'da 1461 Trabzon mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivas Belediyespor'da 1461 Trabzon mesaisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta deplasmanda 1461 Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TRABZON (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta deplasmanda 1461 Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında 1461 Trabzon ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da 1461 Trabzon mesaisi

Sivas Belediyespor'da 1461 Trabzon mesaisi

Sivas Belediyespor'da 1461 Trabzon mesaisi

Sivas Belediyespor'da 1461 Trabzon mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Trabzon, Sivas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title