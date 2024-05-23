Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri Sivasspor'a Yöresel Tatlı İkram Etti

Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek, Kayserispor maçı öncesi futbolculara yöresel tatlı ikram etti.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor'u ziyaret ederek, kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

Sivasspor'un, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret eden aşçılar, Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcularla sohbet ederek, kırmızı-beyazlı takıma Kayserispor maçında başarı dileklerini iletip, sporculara yöresel tatlı ikram etti.

Çalışmalar sürüyor

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Minik taraftara forma sözü

Diğer yandan geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ'dan forma alamadığı için ağlayan minik Emir Fırat, kırmızı-beyazlı takımın futbolcularıyla buluştu. Bülent Uygun ve futbolcular tarafından minik taraftara Kayseri maçının ardından forma vereceklerini söyledi. - SİVAS