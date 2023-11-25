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Sinop'ta 100. Yıla Özel Üç Bant Bilardo Orta ve Batı Karadeniz Bölge Şampiyonası Başladı

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Sinop'ta düzenlenen Üç Bant Bilardo Orta ve Batı Karadeniz Bölge Şampiyonası başladı. Turnuvada 9 ilden 32 sporcu mücadele edecek.