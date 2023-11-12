Siltaş Yapı Pendikspor, Yılport Samsunspor'u 1-0 Mağlup Etti

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Olguncan, Ali Tuna

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 67 Serkan Asan), Rassoul, Welinton, Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ (Dk. 54 Vukovic), Diaby (Dk. 80 Thuram), Endri Çekiçi (Dk. 68 Midtsjö), Halil Akbunar, Erencan Yardımcı (Dk. 80 Görkem Bitin)

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Tirpan (Dk. 83 Nanu), Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser (Dk. 17 Soner Aydoğdu), Tait, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Ntcham), Holse, Emre Kılınç (Dk. 60 Laura), Ercan Kara (Dk. 60 Mouandilmadji)

Gol: Dk. 47 Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor )

Kırmızı kart: Markus Gisdol (Teknik direktör) (Maç bitiminde) (Yılport Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 55 Tirpan, Dk. 79 Okan Kocuk, Dk. 90+4 Satka (Yılport Samsunspor ), Dk. 64 Sequeira, Dk. 90+4 Ivo Vieira (Teknik direktör) (Siltaş Yapı Pendikspor )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

47. dakikada Pendikspor öne geçti. Van Drongelen'den topu kapan Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Altıpas önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Erencan Yardımcı'nın dönerek vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'un sağından filelerle buluştu: 1-0.

58. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Taç atışı sonrasında sol kanatta topla buluşan Ntcham, Ercan'la verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

81. dakikada Vukovic'in geri pası kısa düştü. Bu pozisyonda rakibinden önce topu kapan Ntcham, ceza sahasına girip karşı karşıya yerden bir vuruş yaptı, kaleci Erdem Canpolat açıyı kapatarak gole müsaade etmedi.

82. dakikada Samsunspor bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortada Mouandilmadji'nin kafayla indirdiği topa yakın mesafeden Holse sert vurdu. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda da gole izin vermedi.

Müsabaka, Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.