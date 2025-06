Serdal Adalı: Beşiktaş'ımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz / Video eklendi

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı , "İşin gerçeği bugünkü kongremizin ana konusu ve başlıca yapılış nedeni gayrimenkul projesidir. Bu proje Beşiktaş 'ımızı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür. Her sene transfer bütçelerimizden 50 milyon Euro'nun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin Euro faizin bitmesi demektir" dedi.

Beşiktaş Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısını İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda düzenleniyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı genel kurulda kürsüye gelerek gündemle alakalı açıklamalarda bulundu.

Projeleri oluştururken, genel kuruldan gelen tavsiyeleri dikkate aldıklarını belirten Başkan Serdal Adalı, " Beşiktaş'ımızın geleceği için büyük önem atfettiğimiz bu olağanüstü kongremize hepiniz hoş geldiniz. Tüm değerli Beşiktaşlılara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sözlerime her zamanki gibi gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile onursal başkanımız Süleyman Seba ve tüm Beşiktaş şehitlerini saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Bugün bu salona gelen tüm üyelerimize ve özellikle kongre üyelik haklarını kazanarak bugün ilk kez aramızda olan yeni üyelerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli kongre üyelerimiz; Beşiktaş'ımız tarihi boyunca birçok zorlu süreçten geçmiş, bütün bu zorlukların ardından bayrağını Türk sporunun zirvesine dikmeyi başarmış ülkemizin en köklü ve en büyük spor kulübüdür. Beşiktaş'ımız gücünü hep taraftarından ve camiasından almıştır. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. İşte yine böyle bir dönemdeyiz. Bugün içinde bulunduğumuz durum itibariyle yeniden birlik olmamız ve ayağa kalkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu nedenle de sizleri bu olağanüstü yetki kongresine davet ettik. Ben özellikle divan kurulu toplantımızdan sonra konuların detaylarına vakıf oldukça bize desteklerini arttıran tüm kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Sizler bugün buraya gelip Beşiktaş'ımıza sahip çıktınız. Bu salonda yer alan herkesin Beşiktaş'ın tarihinde çok önemli bir yere sahip olacağını ve burada alınacak kararlar vesilesiyle de ulaşacağımız büyük başarıların paydaşı ortağı ve mimarı olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum. Değerli kongre üyeleri; benim ilk günden beri ısrarla ve ısrarla camiamıza söylediğim bir prensibim var: 'Beşiktaş için attığımız her adımda, yaptığımız her icraatta ve alacağımız her kararda şeffaflık bizim için en önemli unsurdur.' Hepimizin bildiği yaşadığı ve artık belki de unutmak istediği camia olarak maalesef güven ortamının şeffaflığın ve buna bağlı olarak itibarımızın yer aldığı günlerden geçtik. Ben bu nedenle Beşiktaşlıların endişelerini anlıyorum. Geçmişte yaşananlardan sonra bu endişelere hak veriyorum. Artık hepimiz yoğurdu üfleyerek yiyecek hale geldik. Maalesef yaşananlar bizi bu hale soktu. İşte tam da bu güven ve itibar kaybını gördüğümüz için, biz geleceğimizle ilgili önem taşıyan kararları hep birlikte beraber vermek istiyoruz. Yönetim kurulu olarak yaptık oldu demek yerine yapacaklarımızın altına genel kurullar olarak hep birlikte imza atalım istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı'nın projeleridir ne de sadece bu yönetimin kuruluna ait projelerdir. Bu projeler Beşiktaş'ımızın, yani hepimizin projeleridir. Faydası ve katkısı sadece Beşiktaş'ımıza olacaktır. Başarısı sadece Beşiktaş'ımıza yazılacaktır. İşte bu bilinçle doğru adımları hep birlikte atabilmek adına sizleri genel kurula davet ettik. Divan toplantımızda bahsettiğimiz üzere biz bu kongre için hazırlıklarımızı yaparken sizlerin önerilerini dikkate alarak ilerledik. Bu amaçla özellikle divan kurulumuz tarafından saptanan komisyonla da detaylıca çalıştık. Kendilerinin vasıtasıyla camiamızdan gelen tavsiyelere kulak verdik. Bazı maddelerde de güncellemeler yaptık. Sadeleştirdik. Bir şekilde düzenledik ve somutlaştırdık. Bunları da bugün önerge olarak kongre başkanlığında sunduk" ifadelerini kullandı.

'DİKİLİTAŞ PROJESİ TARİHİ BİR FIRSAT OLARAK ÖNÜMÜZDE DURUYOR'

Denetim kuruluna teşekkür eden ve Dikilitaş Projesinin önemini vurgulayan Adalı, "Bununla birlikte denetim kurulumuza da teşekkür ederim. Yaklaşık 2 haftadır bizimle tüm konular üzerinde değerlendirmeler yaptılar. Bu proje süreçleri konusunda bize tavsiyelerde bulundular. Raporlarını bizimle ve kamuoyuyla da paylaştılar. Bu projelerimizin hayata geçmesiyle ilgili kararların alınması halinde kendilerinin tüm süreçlerde bize yol göstermelerini çok önemli buluyorum. Tüm süreçlerde divan kurulumuz, denetleme kurulumuz da dahil olmak üzere camiamızın unsurlarının süre gelecek katkılarını oldukça önemsiyoruz. Camia olmak zaten böyle bir şeydir. Türkiye'nin en büyük camiası olmak böyle sorumluluklar gerektirir. Yönetim kurulu, divan kurulu, denetleme kurulu, komisyonlar ve genel kurul üyeleri hep birlikte çalışır, müzakere eder ve ortak sevdamız Beşiktaş için mücadele eder. Ben bugüne kadar bizlere görüşlerini ileten, bizlerle önerilenlerini paylaşan tüm kongre üyelerimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Bugün onaya sunulacak konularla ilgili gerek son divan kurulu toplantısında gerekse de daha önce yaptığım basın toplantısında detaylıca bilgiler verdim. Tüm soruları açıkça yanıtlamaya çalıştım. İlgili yönetim kurulu üyelerimiz farklı mecralarda konuştular. Ayrı ayrı açıklama getirdiler. Basın buluşmalarıyla sizlere en doğru bilgilerin iletilmesi amaçlandı. Sorusu ya da önerisi olan ve görüşme talep eden tüm kongre üyelerimiz için kulübümüzün kapısı her an açıktı. İlgili yönetim kurulu üyelerimiz görevlerinin başındaydı. Kulübümüzün iletişim kanallarından düzenli bilgilendirmelerde yapıldı. Bugün de tüm konular gündemimiz içinde sırası geldikçe sizlere tek tek anlatılacak. Merak ettiğiniz veya aklınıza takılan detaylar bir kez daha sizlerle paylaşılacak. Bu proje Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutacaktır. Bunun içinde Dikilitaş Projesi önümüzde tarihi bir fırsat olarak duruyor. Bugünkü kongremizin ana konusu ve başlıca yapılış nedeni gayrimenkul projesidir. Bu proje Beşiktaş'ımızı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür. Her sene transfer bütçelerimizden 50 milyon Euro'nun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 milyon Euro faizin bitmesi demektir. Rakiplerimizle olan ekonomik farkın kapanmasının da anahtarıdır. Bu da sürdürülebilir sportif başarıların ve ambargo koyulan şampiyonlukların habercisi olacaktır. Bir fırsat olarak önümüzde duruyor. Bugün Dikilitaş ile sadece bir ay önce yüzde 19 artarak yüzde 70 seviyesine ulaşan hisse payımızın 51'in altına düşmemek kaydıyla kullanma yetkisini oylayacağız. Şu anda planlarımızda böyle bir çalışma olmamasına rağmen bu yetkinin özellikle yatırımcılarımıza koruyacak şekilde elimizin altında bulunması oldukça önemlidir. Ayrıca sizlerden istediğimiz diğer yetkilerle de yıllardır çözüme ulaşamamış mevzuları teker teker temizleyerek ilerleme düşüncesindeyiz. Her yönetimin gündemine gelen, her zaman bu kürsülerde konuşulan fakat bir türlü içimize sinecek şekilde çözüme kavuşamamış konularımız var. Akaretler'deki BJK Plazamız. Fulya'daki ofis katlarımız, Fulya'daki akaryakıt istasyonumuz bizim çok önemli değerlerimiz. Fakat biz bu 3 konuyu da yıllardır hep olumsuz kelimelerle anıyoruz. Bugün yapmak istediğimiz bu konuların hepsini teker teker temizleyerek ilerlemek. Haklarımızı en iyi şekilde koruyacak şekilde anlaşmalarımızı yapıp günün şartları doğrultulusunda en yüksek gelirleri elde edebilmek. Bu konularda artık arkaya dönüp bakmamak. Bu 3 taşınmazımızı da davalardan temizlenmiş ve rayiç değerlerine ulaşmış bir şekilde kulübümüze düzenli akar sağlar hale getirmemiz lazım" diye konuştu.

'BORÇSUZ BİR BEŞİKTAŞ HAYALİ KURUYORUZ'

Başta gayrimenkul projeleri olmak üzere farklı gelir projeleri oluşturmaları gerektiğini belirten Adalı, "Futbol ekonomisinin ülkemizdeki durumu göz önüne alındığında, Beşiktaş'ımızın mali bağımsızlığını sağlayacak kadar geliri sadece futboldan elde edemeyiz. Bu durum sadece bizim için geçerli değil, ülke futbolunun da en büyük sorunu. Kendi açımızdan baktığımızda da artık hatasız yönetim anlayışları ile de ilerlesek, sportif açıdan mükemmel sezonlar da geçirsek içinde bulunduğumuz borç ve faiz yükünün üstesinden bu şekilde gelemeyiz. Dünyanın içinden geçtiği ekonomik çalkantılar ve buna bağlı olarak da ülkemizde gelişen şartlar nedeniyle, sportif gelir kalemleri eskiden olduğu kadar yeterli düzeyde kaynak sağlamanın çok uzağındalar. Sadece yayın gelirlerinin yıllar içinde nereden nereye düştüğüne bakmak bile bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ekranda gördüğünüz üzere sadece 7 yıl önce 500 Milyon dolar olan Süper Lig yayın gelirleri, bitirdiğimiz sezonda 182 Milyon dolara kadar gerilemiş. Bu demek oluyor ki lig genelindeki yayın gelirleri tam tamına yüzde 60'ın üzerinde azalmış. Bu örneklerden sadece bir tanesi. Bu nedenle de başta gayrimenkul projeleri olmak üzere alternatif gelir kalemlerini oluşturmak zorundayız ve bugün işte bu yüzden buradayız. Biz; bugün oylayacağımız projelerde sadece Beşiktaş menfaatleri için çalışıyoruz. Beşiktaş bundan sonra şahısların servetlerine muhtaç olmasın, ekonomisini kendi çevirebilsin, yönetme kabiliyeti olan herkes için de fırsatlar doğsun diye borçsuz bir Beşiktaş hayali kuruyoruz. Bugün bu salonda olan herkesin Beşiktaş için bir dönüm noktasının parçası olacağının bilinmesini istiyorum. Bu noktada camiamızın akil insanları ve yön göstericileri olan siz genel kurul üyelerimize tarihi bir çağrıda bulunuyorum. Gelin Beşiktaş'ımızı hep beraber bu dertlerden kurtaralım. Gelin bu iç içe geçmiş, birisinin diğerine sebep olduğu borç ve başarısızlık sarmalına birlikte dur diyelim. Gelin çocuklarımıza ve ilerleyen Beşiktaş nesillerine yeniden doğmuş bir Beşiktaş bırakalım. Gelin siz de bunun paydaşı, ortağı ve hatta mimarı olun. Yıllar sonra, bugün bu salonda oturanlar için 'Bu işi başardılar' desinler" şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ İÇİN NE ZAMAN ELİMDEN BİR ŞEY GELSE YAPTIM'

Dikilitaş Projesini değerlendirmek için kongre üyelerinden yetki isteyen Serdal Adalı, "En iyi sizler biliyorsunuz ki ben Beşiktaş için ne zaman elimden bir şey gelse yaptım. Camianın bana verdiği bütün görevleri terimin son damlasına kadar yerine getirmeye gayret ettim. Başıma hayatta hiç aklıma dahi gelmeyecek talihsizlikler de geldi. Oldu bitti. 'Beşiktaş için yaşadım' dedim, geçti ve gitti. Malumunuz uzun yıllar da başkanlık için sizlerden görev istedim. Sonunda da tarihi bir oyla ve güvenle bu gerçekleşti. Ben bu görevi o koltuğa oturmak için değil, bugün sizlere anlattığım şeyleri Beşiktaş'ım için yapabilmek için çok istedim. Devamlılığı olan sportif başarılara ulaşabilmenin ve süregelen şampiyonlukların hayalini kurdum. Koltuk hayaliyle değil, bugün bahsettiğim hayallerle yaşadım. İşte şimdi ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, bir kez daha camiamız tarafından bize verilen görevin gereğini yerine getirmek ve bu sorumluluğun hakkını vermek için karşınızda bulunuyoruz. Bu tarihi fırsatı camiamızın önüne sunabilmiş olmaktan gurur duyuyoruz ve sizlerden bu fırsatı değerlendirebilmemiz için gerekeni yapmanızı rica ediyoruz" dedi.

'BUGÜN SİZLERİN VERECEĞİ HER KARAR BİZİM BAŞIMIZIN ÜZERİNDEDİR'

Beşiktaş Başkanı Adalı konuşmasını şu cümlelerle noktaladı:

"Genel kurulun kararı ne olursa olsun, biz Beşiktaş'ımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin iradelerine saygı duyacağız ve görüşleriniz doğrultusunda yol haritamızı buna göre belirleyeceğiz. Bugün sizlerin vereceği her karar bizim başımızın üzerindedir. Burada konuşulacak her cümle bizim için çok değerlidir. Tekrar ediyorum, camia olmak bu tarz tarihe geçen kararları birlikte almak demektir. Camiamız 'Başkan; bu projelere başla, bu anlaşmaları yap ve bu sorunları bitir' derse; size verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için hiç vakit kaybetmeden düğmeye basacağız. Yetkiyi vermeniz halinde daha hızlı, daha güvenli, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Farklı görüşleriniz olursa da buna göre başka bir yol haritası belirleyeceğiz. Bu hedeflere ulaşabilmek için biraz daha sabır göstereceğiz. Ama hiçbir zaman durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Buradan çıkacak karar bizim değil, Beşiktaş camiasının kararı olacak. Biz geleceğe güvenle bakan, başarılı, güçlü, bağımsız bir Beşiktaş için bu yetkileri sizlerden talep ediyoruz. Bizler günü geldiğinde görevlerimizi tamamlayıp yeniden tribünlere döneceğiz. O günler geldiğinde de şampiyonluklarla ve kupalarla bizleri mutlu edecek olan Beşiktaş'ın bir dönüm noktasına da biz imza atalım istiyoruz. Genel Kurulumuzun Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olacağına dair inancımı bir kez daha ifade etmek istiyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."