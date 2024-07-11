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Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı

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Ünlü şarkıcı Adele, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere'nin Hollanda'ya karşı kazandığı maçı izlemek için Almanya'ya gitti. Maç sırasında Harry Kane'in penaltı atışı öncesinde çevresindeki kalabalığa 'Susun!' diye bağırdı. Bu durum sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Adele'e hayranlarından çeşitli yorumlar geldi. Adele'in bu tutkulu ve gerçekçi tavrı, hayranları tarafından oldukça beğenildi.

Futbol tutkunu Adele, Çarşamba gecesiAvrupa Şampiyonası yarı finalinde Harry Kane'in penaltıyı atmasından hemen önce İngiltere'nin coşkulu kalabalığına "Susun!" diye bağırdı. 36 yaşındaki şarkıcı, takımının Hollanda'ya karşı 2-1 kazandığı destansı galibiyeti izlemek için Almanya'nın Dortmund kentine uçtu ve maçın ruhunu tam olarak yaşadı.

'SUSUN' DİYE BAĞIRDI

Twitter'da paylaşılan komik bir videoda, Kane'in tartışmalı penaltı sonrası kaleye şut çekmesinden hemen önce yaşanan gergin anlar görülüyor. Arkasındaki heyecanlı hayranlar bağırırken, Adele hemen dönüp onlara sessiz olmalarını söyledi.

Şu anda Tottenham'dan uzakta, Los Angeles'ta göz alıcı bir hayat tarzına sahip olan ve sık sık ünlü arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcının, o anlarda Londra aksanı açıkça belli oluyordu. Hayranlar bu komik ana hemen tepki göstererek "Shut Up!" dediler. "Biz burada Adele'i çok seviyoruz", "Onu seviyorum, o kadar acımasızca dürüst ki!", "Burada çok gerçekti", "Bu İKONİK", "Kraliçenin oyunun tadını çıkarmasına izin verin!"

Maç öncesi gergin görünen Adele, takımına destek verdi. Şarkıcı, başlama vuruşu öncesinde ellerini gergin bir şekilde birleştirdi ve heyecanla bekledi.

Şarkıcı Adele, Fransa ve İngiltere arasında oynanan çeyrek final maçında, penaltı öncesi heyecanlı kalabalığa 'Susun!' diye bağırdı

Şarkıcı Adele, Fransa ve İngiltere arasında oynanan çeyrek final maçında, penaltı öncesi heyecanlı kalabalığa 'Susun!' diye bağırdı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Birleşik Krallık Harry Kane Hollanda Almanya Fransa Adele Magazin Yaşam Spor Haberler

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