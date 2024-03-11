Sarıgöl'de Okullar Arası Spor Turnuvaları Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okullar arası spor turnuvaları başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yarışacağı turnuvalarda, ilkokullar arasında futbol, ortaokullar arasında futbol, ortaokullar arasında voleybol, liseler arasında erkek ve kızlarda voleybol ve liseler arasında futsal alanlarında müsabakalar yapılacak.

Bugün düzenlenen açılış karşılaşmalarıyla başlayan turnuvalar 19 Nisan'da sona erecek. Dereceye giren okullara kupalarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında verileceği belirtildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Amacımız Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünden yola çıkarak çocuklarımızda takım ruhu ve işbirliği, birlikte başarma hissi, mevcut potansiyelini ortaya koyma, adil olma gibi birçok özelliği kazandırmaktır. Turnuvaya katılım gösteren tüm okullarımıza ve öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi. - MANİSA