Samsunspor yönetimi, 'sözde taraftarlar'dan şikayetçi: 'Makyajlı Samsunlular'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, RAMS Başakşehir maçında bazı futbolcuların ıslıklanıp yuhalanmasına tepki göstererek, "Sözde taraftarlardan şikayetçiyim. Makyajlı Samsunlular iyi günde gururlanıyor, kötü günde oklarını çıkarıyor" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa basın toplantısı düzenledi. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda 2-0 kaybedilen Başakşehir maçındaki protestolar masaya yatırıldı. Başkan Vekili Veysel Bilen, müsabaka devam ederken yapılan protestolar ve Galatasaray mücadelesinde rakip takım logolu poşet taşıyan ve aynı maçta rakip takım kaptanının elini öptüğü için tepki gören Eyüp Aydın'a yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Veysel Bilen: "Sözde taraftarlardan şikayetçiyim"

Maç devam ederken yaşanan protestoları kabul edemediklerini ifade eden Başkanvekili Veysel Bilen, "Bu sonucu kabullenmesek de üzülsek de böyle sonuçlar var. Üzülmek olabilir ama bizi derinden yaralayan konu 65. dakikada 1-0 yenik olan takımımızın önce oyuncudan başlayarak sonra da takımın geneline önce ıslıklayarak sonra da yuhalayarak sanki maç bitmiş, şampiyonluk kaçmış ya da finalde elenmişiz gibi bir hava içerisinde olup, bunu statta komple tezahürata dönüştürme gayretinde olan sözde taraftarlardan şikayetçiyim. Başarıyı medyasıyla, taraftarıyla camiasıyla, yönetimiyle birlikte ederiz. Bunun için şartsız destek lazım. Varsa bir protesto, eksik bir şey maç bitince yapılır. Her şeyin bir yolu yöntemi var. 2-3 hafta önce 'Neden milli takıma alınmıyor' denilen kardeşlerimize bile bir saldırı var. Ne oldu? Elimizi vicdanımıza koyalım. Bizi bu oyuncular geçen yıl 3. yapmadı mı? 16. haftada 6.'yız, 4.'yle aramızda 3 puan var. Dipte miyiz, küme düşme potasında mıyız? Anlamıyorum. Konferans Ligi'nde bu haftaya kadar lider geldik. AEK'ya yenildik. İlk yarıda 3-0, 4-0 olabilirdi. Başakşehir maçında da rakibin attığı goller bizim ikramımız, bireysel hatalar. Bunlar futbolda var. Bu kadroyu korumak adına herkesin desteğine ihtiyacımız var. Daha ligin yarısı olmadan 23 maç oynadık. 3 günde bir maç oynamanın yanı sıra Avrupa seyahatleri de yapıldı. İzlanda'ya gelenler gördü. Biz kenarda durmamıza rağmen 1 hafta kendimize gelemedik. Oyuncuların bu kadar yoğun maç ve seyahat takviminde yıprandığı ortamda bırakalım da kendilerine gelsinler. En azından bu dönemde takdir etmiyorsak yuhalanmayı ve ıslıklanmayı da hak etmiyorlar. Ben bunların gerçek Samsunlu ve Samsunsporlu olduğuna inanamıyorum" diye konuştu.

"Makyajlı Samsunlular iyi günde gururlanıyor, kötü günde oklarını çıkarıyor"

Takımlarının 7 yılda 3. Lig'den Avrupa'ya yükseldiğini hatırlatan Bilen, "Başkanımız 3. Lig'deyken pasaportların hazırlanmasını ve Avrupa'ya gideceğimizi söyledi. Oldu mu, oldu. Bugün de 'Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağım' diyor. Biz oluruz ya da olmayız ama o müzik burada çalınır. Gerçek gönüldaş olan Samsunlu o gün gururlanır. Makyajlı Samsunlular iyi günde gururlanıyorlar azıcık ayağımıza çakıl taşı ya da çamur değdiği zaman hemen oklarını çıkarıyorlar. Bizi eleştirebilirler ama sahadaki oyunculara, teknik direktöre arkadan bağırmak uygun olmaz. Oyuncu sahaya girmeden ıslıklama, yuhalama başlıyor. Oyuncu beklentiyi veremezse zaten teknik heyet kendi arasında değerlendirir. O onların işi. Herkes antrenör, teknik direktör, yorumcu, gazeteci, yönetici. Herkes herkesin işini yapabilir mi? Ben başkasına karışabilir miyim? Onun için biraz saygı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Mainz maçı bizim için çok önemli"

UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki son maçları olan Mainz karşılaşmasında puan ya da puanlar almaları halinde son 16 takım arasına kalacaklarını hatırlatan Bilen, şöyle devam etti:

"Mainz maçı bizim için çok önemli. Avrupa maçına kadar futbolcularımızın kafasını rahatlığa erdirmemiz lazım. Morallerini yükseltmemiz lazım. Almanya'daki maçta gurbetçilerimizin de başını öne eğdirmemek için oyuncularımız Başakşehir maçından çok farklı bir şuurla, gururla, armanın değerini bilerek mücadele edecekler. Puan ya da puanlar alacağız. Ülkemize puan kazandırarak bu gruptan çıkacağız. İlk 8'den çıkamazsak da play-off var. Oradan çıkacak takımları da eleyerek çeyrek final, yarı final yolumuza devam ederiz. Biz gerçek Samsunsporlular ile sonuna kadar yürümeye varız. Eksik ve hatalarımız vardır. Yapıcı eleştirileri dinleriz."

Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Eyüp Aydın'a yapılan eleştiriler ve protestolar hakkında da açıklamalarda bulunan Veysel Bilen, "Futbolcuların en yaşlısı 35 yaşında. Eleştirilere maruz kalan futbolcu 20 yaşına yeni girdi. Türkiye'ye geldiğinde gittiği takım var. Şu anda bizde mücadele ediyor. Kafasında başka bir şey olsa teknik heyet onun önlemini alır. Samsunspor'dan para kazanıyor. Bu çocuk da poşeti almış, bana göre de hata bunu tutup gündem yapmak. Geçen günlerde bana da taraftar tepki gösterdi. Sarı-lacivert kravat takmama laf söyledi. Buralardan uzaklaşalım" ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa: "Bizim gençlerimiz de tecrübeli ağabeylerini görse aynı hareketi yapar"

Eyüp Aydın'ın, Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakcı'nın elini öpmesi ve elinde Galatasaray logolu poşet taşıması hakkındaki soruya cevap veren Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ise şunları söyledi:

"Maçtan sonra iki takım birbirine forma verir. Biz de rakip takıma forma veriyoruz. 15-20 forma veriyoruz. Biz de verirken Samsunspor logolu poşette veriyoruz. İşin gerçeğini bilmek gerekir. El öpme olayı da arkadaşımız gurbetçi. Bizde Zeki Yavru gençlere sahip çıkıyor. Bu gençler yarın başka takıma gitse Zeki Yavru, Okan Kocuk, Olivier Ntcham ve Emre Kılınç'ı görseler aynı hareketi yapacaklar. Tecrübeli oyuncular gençlere sahip çıkıyor. Böyle olduğu için bir sonraki takıma gittiklerinde bu gayet normal bir olay. Bir yerden alıp başka bir yere götürmenin anlamı yok. Sizler kendinizden büyük birini gördüğünüzde elini öpmüyor musunuz?" - SAMSUN