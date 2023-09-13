Samsunspor'un golcüsü Dimata, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak istiyor

Samsunspor'un Demokratik Kongo asıllı Belçikalı golcüsü Nany Landry Dimata, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olma hedefini açıkladı. Dimata, Galatasaray maçıyla ilgili de zorlu bir mücadele beklediğini söyledi.

Samsunspor'un Demokratik Kongo asıllı Belçikalı golcüsü Nany Landry Dimata, hedefinin Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak olduğunu söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin Espanyol'dan transfer ettiği golcü futbolcu Landry Dimata, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Hedefim Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak"

Edin Dzeko, Mauro Icardi, Vincent Aboubakar ve Paul Onuachu gibi forvetlerle rekabete girebileceğinin hatırlatılması üzerine Nany Landry Dimata, "Ben kimseyle rekabet etmiyorum. Bu benim hayata bakış açım; kendimle rekabet edip, daha iyisini yapmaya çalışmak. Hedefim de her geçen gün daha iyisini yaparak Avrupa'nın en iyi forvetlerinden bir tanesi olmak" dedi.

"Galatasaray maço zor olacak, bu tür maçlarda hayatımı ortaya koyabilirim"

Hafta sonu oynayacakları Galatasaray müsabakasıyla ilgili de Dimata, "Öncelikle çok zor bir maç olacak. Tabii ki de oraya puan ya da puanları almaya gidiyoruz. Bu tür maçlar beni çok mutlu ediyor. Gerekirse bu tür maçlarda da hayatımı ortaya koyabilirim. Süper Lig'de 11 seneden sonra ilk yılımız olacak. Ligde bizden zorlu rakiplere de zayıf rakiplere karşı da mücadele edeceğiz. Bizden zayıf olan takımlara karşı mütevazi olup herkese saygı göstereceğiz. Bizden daha güçlü olan takımlara karşı ise performansımızı yüzde 100 göstermemiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Kendimizi çok iyi bilmemiz ve her geçen gün daha iyi oynamamız gerekli" diye konuştu.

Samsun ve Samsunspor hakkındaki görüşlerini de aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. İyi ilişkiler kuruyoruz. Takım olarak daha iyisini yapmak için buradayız. İnşallah da bu şekilde devam edeceğiz. Barcelona şehrinden geldim. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Samsun da çok güzel bir şehir. Buradaki insanlar da çok sıcakkanlılar. Bana da çok iyi davranıyorlar. Taraftarlarımız da gerek burada gerek oynadığımız hazırlık maçlarında bize yardımcı oluyorlar. Onları yanımızda görmek bizim için çok çok önemli" şeklinde konuştu. - SAMSUN