Üye Girişi
Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Fenerbahçe maçı kolay geçmeyecek

Güncelleme:
Abone Ol

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının onlar için de kolay geçmeyeceğini söyledi. Gisdol, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'ye karşı akıllı ve zekice oynamaları gerektiğini belirtti.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının onlar için de kolay geçmeyeceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde sürdürüyor. Teknik Direktör Markus Gisdol, maç öncesi takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Maç, Fenerbahçe için kolay geçmeyecek"

Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Markus Gisdol, "Onlara karşı oynamanın zor olduğunu biliyoruz. Bu karşılaşmada çok akıllı ve zekice oynamamız lazım. Tabii ki de zor olacak onlara karşı, çok ilginç bir maç olacak. Açıkçası göstermiş olduğumuz performanstan ötürü rakiplerin bizden çekinmesi bizleri memnun ediyor. Fenerbahçe en yüksek seviyede oynayan bir takım. Ligde bulunduğu konumdan dolayı zaten bunu biliyoruz. Zor geçecek bir karşılaşma olacak. Bizim için bu noktaya gelmek zor oldu. Yapmamız gereken bugüne kadar ne yaptıysak aynı şekilde yüzde 100'ümüzü vererek maça çıkmamız. Onlar için de maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum" dedi.

Transfer çalışmalarını yönetimin sürdüğünü ifade eden Gisdol, 20 Ocak kazasının 35. yılı hakkında ise, "Tabi ki zor bir durum. Hepimiz çok çok üzgünüz, ne yazık kulübün tarihinde olan bir olay. Yarın kaybettiğimiz oyuncuları yad edeceğiz. Ayrıca Fenerbahçe maçında onlar kalbimizde olacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İnstagram çöktü mü? SON DAKİKA! 19 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? 2024 ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ! Ankara taksi indi ücreti kaç TL? Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kim, ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri! Görüldü atmak günah mı? Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek günah sayılır mı? SURVİVOR KİM ELENDİ: 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak? Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro istasyonunda çalışma mı var, ne zaman açılacak? Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Alper Gezeravcı'nın görevi nedir? Karnemi nereden görebilirim? Karne notları nereden, hangi siteden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? SON DAKİKA AKOM UYARDI! Hafta sonu kar var mı? 20-21 OCAK HAVA DURUMU! Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title