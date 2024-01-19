Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Fenerbahçe maçı kolay geçmeyecek

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının onlar için de kolay geçmeyeceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde sürdürüyor. Teknik Direktör Markus Gisdol, maç öncesi takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Maç, Fenerbahçe için kolay geçmeyecek"

Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Markus Gisdol, "Onlara karşı oynamanın zor olduğunu biliyoruz. Bu karşılaşmada çok akıllı ve zekice oynamamız lazım. Tabii ki de zor olacak onlara karşı, çok ilginç bir maç olacak. Açıkçası göstermiş olduğumuz performanstan ötürü rakiplerin bizden çekinmesi bizleri memnun ediyor. Fenerbahçe en yüksek seviyede oynayan bir takım. Ligde bulunduğu konumdan dolayı zaten bunu biliyoruz. Zor geçecek bir karşılaşma olacak. Bizim için bu noktaya gelmek zor oldu. Yapmamız gereken bugüne kadar ne yaptıysak aynı şekilde yüzde 100'ümüzü vererek maça çıkmamız. Onlar için de maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum" dedi.

Transfer çalışmalarını yönetimin sürdüğünü ifade eden Gisdol, 20 Ocak kazasının 35. yılı hakkında ise, "Tabi ki zor bir durum. Hepimiz çok çok üzgünüz, ne yazık kulübün tarihinde olan bir olay. Yarın kaybettiğimiz oyuncuları yad edeceğiz. Ayrıca Fenerbahçe maçında onlar kalbimizde olacak" diye konuştu. - SAMSUN