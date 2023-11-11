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Samsun'da 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Başladı

Samsun'da düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na 50 ilden ve KKTC'den yaklaşık 650 sporcu katılıyor. Açılış törenine Samsun Valisi, Türkiye Badminton Federasyon Başkanı ve KKTC Badminton Federasyon Başkanı da katıldı.