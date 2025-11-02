Şampiyonluk yarışında kritik maç! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı. Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 17 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, derbiyi kazanarak olumsuz havayı değiştirmeyi planlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş; Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa, Cerny, El Bilal.

Fenerbahçe; Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.