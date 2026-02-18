Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde olay! Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti

Şampiyonlar Ligi'nde olay! Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madridli futbolcu Vinicius Jr, attığı gol sonrası Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti ve hakem maçı durdurdu. Sahaya geri dönen Vinicius Jr, hakemin yanına giderek Benficalı futbolcu Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini söyledi.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile Real Madrid arasındaki maçta, Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a Benfica taraftarları ırkçı tezahürat yaptı.
  • Vinicius Junior, Benfica taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti ve hakem François Letexier maçı durdurdu.
  • Vinicius Junior, Benficalı futbolcu Gianluca Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği müsabakaya ırkçı tezahürat skandalı damga vurdu.

VINICIUS GOLÜNÜ ATTI, IRKÇILIĞA MARUZ KALDI

Real Madrid, Vinicius Junior'ın 51. dakikada sol çaprazdan harika vuruşuyla Portekiz deplasmanında 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu, golünün ardından abartılı sevinç yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Bu anlarda Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde olay! Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti

"MAYMUN DEDİ"

Sahaya geri dönen Vinicius Jr, bu kez de hakemin yanına doğru koşarak Benficalı futbolcu Gianluca Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini ifade etti. Mücadele yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı ancak Benfica taraftarları maç başladıktan sonra Vinicius Junior'u ıslıklamaya devam etti.

Şampiyonlar Ligi'nde olay! Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

Dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
Yine attı! En-Nesyri durdurulamıyor

Bu adamı kim durduracak?
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi
İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

Dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı