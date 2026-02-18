Şampiyonlar Ligi'nde olay! Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği müsabakaya ırkçı tezahürat skandalı damga vurdu.

VINICIUS GOLÜNÜ ATTI, IRKÇILIĞA MARUZ KALDI

Real Madrid, Vinicius Junior'ın 51. dakikada sol çaprazdan harika vuruşuyla Portekiz deplasmanında 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu, golünün ardından abartılı sevinç yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Bu anlarda Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.

"MAYMUN DEDİ"

Sahaya geri dönen Vinicius Jr, bu kez de hakemin yanına doğru koşarak Benficalı futbolcu Gianluca Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini ifade etti. Mücadele yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı ancak Benfica taraftarları maç başladıktan sonra Vinicius Junior'u ıslıklamaya devam etti.