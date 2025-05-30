Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti
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Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti
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Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında şampiyon Galatasaray, RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ligi 95 puanla zirvede tamamladı.

Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ MERTENS'TEN

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü Sarı-kırmızılılarda son maçına çıkan Dries Mertens kaydetti. 17. dakikada ceza sahası içinde Osimhen ile mücadeleye giren Ba, topa eliyle müdahale etti. Pozisyonun bitmesinin ardından hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR tarafından uyarıldı. Monitörde pozisyonu inceleyen Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mertens, kaleci Muhammed Şengezer'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

MERTENS DALYA İLE VEDA ETTİ

Öte yandan Dries Mertens, Başakşehir mücadelesine kadar 2022-23 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray'da 135 karşılaşmada ter döktü. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de ise 99 maçta sarı-kırmızılı formayı ıslattı. Başakşehir maçıyla ligde 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 24 kez fileleri havalandırdı.

SEZONU 3 PUANLA KAPATTI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde tek mağlubiyet aldı ve sezonu 95 puanla zirvede bitirdi. RAMS Başakşehir ise 43 puanda kalarak ligde beşinci sırada yer aldı.

    OSIMHEN İÇİN ÖZEL ŞARKI ÇALINDI

    Kiralık olarak takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen müsabaka öncesinde sahaya çıktığında, stat hoparlörlerinden Nazan Öncel'den 'Gitme Kal Bu Şehirde' şarkısı çaldı. Taraftarlar ayrıca 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' diye tezahüratlarda bulunarak 26 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.

    Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

    BERKAN KUTLU'YA PLAKET VERİLDİ

    Galatasaray formasıyla 150. resmi maçına çıkan Berkan Kutlu'ya müsabaka öncesinde saha kenarında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, plaket ve üzerinde 150 yazan sarı-kırmızılı forma takdim etti.

    MUSLERA DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

    Galatasaray ile son maçına çıkan Fernando Muslera'ya, karşılaşma öncesinde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sahanın ortasında gelen Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirirken, taraftar da dakikalarca onu ayakta alkışladı. Bu esnada bazı Galatasaraylı taraftarların gözyaşına hakim olamadığı gözlendi.

    Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

    TRİBÜNLER FULL DOLDU

    Sezon boyuncu iç sahadaki maçlardaki takımını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir müsabakasında da tribündeki yerini aldı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

    ALİ ASAF İÇİN BALONLAR UÇURULDU

    8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir için babası, sosyal medya hesabından yaptığı çağrının ardından balon uçurma etkinliği düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de binlerce kişi, Ali Asaf'ın yanında olup, balon uçurma etkinliği yapmıştı. Başakşehir maçından önce de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Asaf ve ailesiyle birlikte sahanın ortasında sarı-kırmızılı balonları gökyüzüne bıraktı.

    Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

    Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıErcan Sönmez:

    Şampiyon... Cimboooom...

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