Sakaryaspor-Sivasspor Maçında Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Sakaryaspor- Sivasspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Bizim için aslında lig dördüncü haftadan sonra başlamıştı. Bunu hep bunu söylüyoruz. Şimdi o ikinci milli araya kadar da hedeflediğimiz askeri bir puan vardı. İçerideki Serik maçını 3 puanla kapatırsak aslında onu asgaride tamamlıyoruz. Daha iyisi olabilirdi. İyi yerlerden bakarsak Sivasspor adına dört maçtır gol yemiyoruz. Çok net baskı yemiyoruz ya da rakibe net fırsatlar vermiyoruz ama daha olgun oynayan tarafız, bugün topa daha fazla sahiptik ama sahip olduğumuz toplarla daha gerçekçi ataklar üretmek durumundayız. Bu anlamda biraz artık tedirginliğimizi üzerimizden atıp sahip olduğumuz toplarla daha fazla üretken bir takım kimliğine bürünmemiz gerekiyor. Bunun dışında ilk dört maçtaki kaybettiğimiz, puantajda kaybettiğimiz yeri aslında bu kadar kötü olmasaydık, şu an gidişat kötü değil deplasmandan hep gol yemeden, puanlarla dönüyoruz, içeride maç alıyoruz. Şu an önümüzde Serik maçı var. Tabii bu maçı bahanesiz üç puanla kapatmamız gerekiyor. O şekilde kapatırsak aslında milli arayı iyiye yakın şekilde bitirmiş olacağız. Takımda olgunlaşan şeyler var. Rakibe çok fazla alan vermiyoruz, pozisyon vermiyoruz. Topa daha fazla sahibiz ama sahip olduğumuz topu daha iyi kullanmamız gerekiyor. Özellikle üçüncü bölgede. Bu noktada hem taktiksel olarak sahada daha fazla çalışacağız hem de arkadaşlarım daha iştahlı ve motive olmaları için farklı çalışmalar yapacağız bundan sonrası için. Sakaryaspor'a da kalan maçlarında, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Serhat Sütlü: "Oyunsal olarak eksikliklerimiz var"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü ise, "Bugünkü Sivas maçına baktığınızda biz 4-4-2 kompakt bir savunmayla karşılamak istedik. Çünkü savunma arkası koşularda daha fazla hareketliliğini analizlerde gördüğümüzde bunu önce engellemeye çalıştık. Daha sonra da maçın ilk yarısında bir sefer yapabildiğimiz mevkisel rotasyonlarla blok arasında top ile buluşup hücum organizasyonlarını planlamıştık. Ama bunu bir sefer gerçekleştirebildik ilk yarı. İkinci yarıda kendi iç sahamızdaki gücümüzü ortaya koymak için riskler aldık doğal olarak. Bunda da 2-3 tane pozisyonumuz var atamadığımız. Oyunsal olarak eksikliklerimiz var. Bunlar üzerine çalışma fırsatı da olamadı üç günde bir maç oynuyoruz. Önümüzde bir haftalık süreç var, analizleri yapıp eksiklerimizi hem de oyunsal formasyonumuzla alakalı çalışmaları yapıp Sarıyer maçına hazırlanacağız" diye konuştu. - SAKARYA