Sakarya'da Motokros Yarışlarına Katılan Kardeşlerin Pist Talebi

Sakarya'da ikamet eden 9 yaşındaki Melisa Mete ile 6 yaşındaki Mimoza Mete, motokros yarışlarında ter döküyor. Düzenlenen yarışlarda çeşitli dereceleri bulunan Mete kardeşler, pistleri bulunmadığı için şehrin farklı bölgelerinde bulunan mesire alanlarında antrenman yapıyor.

Sakarya'da babalarından görerek motosiklet kullanmaya başlayan 9 yaşındaki Melisa Mete ile 6 yaşındaki Mimoza Mete, motokros yarışlarında ter döküyor. İlk olarak iki tekerlekli bisiklete binmeyi öğrenen kardeşler daha sonra ailesinin desteğiyle çok istedikleri motosiklete kavuştu. Lisans almalarının ardından Türkiye Motokros Şampiyonası'na katılan kardeşler çoğunluğu erkeklerden oluşan yarışlarda 2 kız olarak mücadele veriyor. Düzenlenen yarışlarda çeşitli dereceleri bulunan Mete kardeşler, pistleri bulunmadığı için şehrin farklı bölgelerinde bulunan mesire alanlarında antrenman yapıyor. Kendileri için yetkililerde pist isteyen kardeşler, ileride Türkiye'yi dünya motokros yarışlarında temsil etmeyi hedefliyor.

Melisa Mete: "Bize pist yapsınlar istiyorum"

Kardeşiyle birlikte çalışabilecek bir alan istediklerini aktaran Melisa Mete, "Atlıyoruz, rampalardan çıkıyoruz, viraj yapıp gaza basıyoruz. Ben buna 5 yaşında başladım. Bu motosikletle yarışa katıldım, birilerini geçmeye çalıştım. Hiç kimse bize yardım etmiyor, yardım istiyoruz ama hiç kimse yapmıyor. Bizim dağda bir yerimiz olsun, bize bir pist yapsınlar istiyorum. Şu anda Serdivan tepede çalışıyorum" dedi.

Mimoza Mete ise, "Ben tek kız olarak Türkiye üçüncüsü oldum. Ben parkur istiyorum. Dağlarda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Miray Mete: "Küçük kızım Türkiye üçüncülüğü aldı"

Motokrosçu kardeşlerin annesi Miray Mete, "Büyük kızım 5 yaşında, küçük kızım 3 yaşında başladı. Biz motosiklet kullanıyoruz, yarışçı değiliz ama bizden görünce motosiklet istediler. İlk önce iki tekerlekli bisiklet kullanmalarını istedik ve kullanınca motosiklet aldık. Öyle başladık. Yarış gayesiyle başlamadık açıkçası. Sonra çevremizdekiler çocuklarımızın yarışmasını ve diğer kızlara örnek olması yönünde telkinlerini söylediler. Bizde bu serüvenle başladık. Küçük kızım 50 cc, büyük kızım ise 65 cc motosikletlerle yarışıyor. Küçük kızım Türkiye üçüncülüğü aldı, büyük kızım ise 29 kişiden 19. oldu ve erkeklerle yarışıyorlar. Onlar için çok zor bir yarış oluyor. Biz elimizden geldiğince çalışma yapıyoruz ama parkurumuz olmadığı için Serdivan tepelerinde ve çeşitli mesire alanlarında antrenman yapıyoruz. Erkeklerin çoğunluk olduğu gruplarda küçük kızım tek kız, büyük kızım da iki kız olarak yarışıyor" diye konuştu.

"Sakarya bisiklet şehri, neden motokros şehri de olmasın?"

Çocuklarını daha iyi bir antrenman yapması için pist isteyen anne Mete, "Müsait bir alan yok. Kızlarım motokrosa başladığında bir kulüp kuruldu, onu yürütemediler. Sonra ben kulüp açtım ve üyeler toplamaya başladım. Yetkililerle görüşüyoruz, parkur istiyoruz. Çünkü mesire alanlarında ve Serdivan tepelerinde olacak bir iş değil. Bize bir alan lazım. Burada piknik yapanlar oluyor, onları rahatsız etme hakkımız değil açıkçası ama bizim de gidebilecek hiçbir alanımız yok. O yüzden biz yetkililerden rica ediyorum, parkur istiyoruz. Çocukların geleceğini düşünen bir anne olarak geleceği olarak burada Serdivan tepelerinde çalışmak istemiyoruz. Çünkü daha iyi bir verim almak için, daha iyi çalışmamız için bize parkur alanı gerekiyor. Sakarya bisiklet şehri, neden motokros şehri de olmasın? Benim çocuklarımdan ziyade burada çok çok daha başarılı motokros ya da motosiklet sporu yapan sporcularımız var. Onlar için biz destek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA