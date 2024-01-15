Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Fas Milli Takımı ile hazırlık maçında galip geldi
Hentbol Erkekler Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Fas Milli Takımı ile yaptığı özel maçı 38-35 kazandı. Sakarya ekibi, Türkiye Kupası'nda Final-Four mücadelesi verecek ve ikinci yarıda ilk maçını Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı özel maçla devam etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk yarıyı 9 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Sakarya ekibi, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Fas Milli Takımı ile karşılaştı.
Hazırlık maçına milli takımlara giden 9 sporcusundan eksik çıkan Sakarya temsilcisi, sahadan 38-35 galip ayrıldı.
Türkiye Kupası'nda Final-Four mücadelesi verecek Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maçını 3 Şubat'ta Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak.