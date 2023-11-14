Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Şampiyonu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü satranç sporcusu, Umman'da düzenlenen Dünya Amatörler Satranç Şampiyonası'nda Avrupa klasman şampiyonu oldu.

1-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Amatörler Satranç Turnuvası'na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Berkay Çelik, zorlu geçen maçların ardından Avrupa klasman şampiyonu oldu. Umman'ın Maskat kentinde düzenlenen ve 63 ülkeden 86 sporcunun yarıştığı turnuvada kıyasıya mücadele veren sporcu, uluslararası alanda elde ettiği başarıyla hem Türkiye'nin hem de şehrin gururu oldu. - SAKARYA