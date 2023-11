Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi minik öğrencileri ağırladı. Öğrenciler ata binip ok attıktan sonra otağı çadırında Dede Korkut hikayeleri dinlediler.

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi minik öğrencileri ağırladı.

Geçtiğimiz günler içerisinde açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yaptığı Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi öğrencilere ev sahipliği yaptı. Öğrenciler ata binip ok attıktan sonra otağı çadırında Dede Korkut hikayeleri dinlediler.

Milli ve manevi değerleri öğreniyorlar

Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk ve ata binmek Türkler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Şahinbey Belediyesi bu bilinçle gençler atalarının izinden gitmelerini sağlayıp, şanlı tarihiyle, kültürüyle, geleneksel sporlarla tanışarak öğrencilere manevi değerleri öğretiyor.

Başkanımıza teşekkür ediyoruz

23 Nisan Ortaokulu öğrencileri, ilk defa ata binmenin, ok atmanın ve filmlerde gördükleri otağı çadırlarında oturmanın mutluluğunu yaşayarak, " Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde ata binmek ok atmak bizler için çok güzel ve heyecan verici bir deneyimdi. Filmlerde gördüğümüz otağı çadırlarında oturduk. Her şey gerçekten çok iyiydi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" dedi. - GAZİANTEP