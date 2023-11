Sagalassos Antik Kenti uluslararası yarışmaya ev sahipliği yaptı

Sagalassos Antik Kenti, dünya çapında koşulan Skyrunner'ın ilk etabına ev sahipliği yaptı. Burdur'un Ağlasun ilçesinde düzenlenen uluslararası yarışmaya katılım sağlayan 156 sporcu, Sagalassos Antik Kenti'nin tadını çıkardı.

Dünyanın akan iki antik çeşmesinden birini içerisinde barındıran ve Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından biri olan Sagalassos Antik Kenti'nin ismiyle düzenlenen Sagalassos Sky Ultra, Burdur'un Ağlasun ilçesinde yapıldı. Dünya'nın dört bir yanından gelen binlerce sporcu, antik kentin içinde adeta tarihi yeniden yaşayarak koştu. Psidia bölgesinin Roma İmparatorluğu döneminde en önemli şehri olan Sagalassos, aynı zamanda günümüzde dünyada sadece iki tane olan ve hala içerisinden su akan Antoninler Çeşmesi'ni barındırması özelliği ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken bir antik kent. Türkiye'de puanlı atletizm dallarından birinin ayağı olan Sagalassos Sky Ultra, dünya çapında koşulan Skyrunner'ın da Türkiye'deki ilk etabını alma hakkını kazandı. 2024 yılında yapılacak olan dünya ayakları arasında yer alan Sagalassos Sky Ultra, hem Türkiye'nin ilk dünya çapında organize edilen ayağını oluşturmasıyla, hem de Burdur'da yapılan en büyük spor etkinliği olmasıyla önem taşıyor.

Sporcular Sagalassos Antik Kenti'nin tadını çıkardı

Burdur Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliği ile Oryantiring Akademi'nin uzun yıllardır uğraşarak Burdur'un Ağlasun ilçesinde yapılmasını sağladığı Sagalassos Sky Ultra koşusu geçtiğimiz hafta sonu 47 kilometre, 27 kilometre ve 17 kilometre olarak 3 farklı parkur şeklinde yapıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen toplamda 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışta sporcular hem doğanın hem de Sagalassos Antik Kenti'nin tadını çıkardılar.

Ağlasun'da bulanan bin 201 yaşındaki Çınar Ağacı'nın altında başlayan koşu ilçe merkezi, Yeşilbaş köyü, Sagalassos Antik Kenti ve 2 bin 276 metre yüksekliği bulunan Akdağ ve yaylarındaki yarış parkuru, yine yaşlı çınarın altında son buldu. Havanın sisli olması nedeniyle doğanın zorlu şartlarını doya doya yaşayan sporcular, hem koşudan hem de arazi şartlarından büyük keyif aldı.

Hamile köpek yarış boyunca sporculara eşlik etti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yarışta sporculara sokak hayvanları da eşlik etti. Start verilmesi ile sporcular ile birlikte koşmaya başlayan hamile bir köpek, 15 kilometrelik parkuru sporcuların yanında koşarak tamamladı. Yarış sonrasında ise yorulan köpek, bitiş çizgisine geldiğinde sporcuların ilgi odağı oldu.

Yarışma sonrası Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile 3 farklı parkurda dereceye giren sporculara Burdur Valisi Türker Öksüz, Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy tarafından ödülleri takdim edildi.

Sagalassos Sky Ultra Organizasyon Sorumlusu Abdullah Özdemir, yarışın ilk yılı olduğunu belirterek, "Bu bir demo etkinlik. Sadece 156 şanslı katılımcı ile yapıyoruz. Sagalassos Sky Ultra ismini Sagalassos Antik Kenti'nden alıyor, Psidia'nın başkenti. Biz burada 'Sky runnig' diye özel bir koşu yapıyoruz. Bu koşu genellikle dağ zirvelerine çıkan, çok teknik bir koşu şeklidir. Burdur'un etrafı da bu konuda çok elverişli. Güzel rotalar sunuyor bize. Yarış her yıl kasım ayında sürekli yapılacak. Uluslararası olarak yapılmaya devam edecek. Bu sene 11 farklı ülkeden katılımcımız var. Gelecek yıl dünya serisinde yer alacağız ve Türkiye'nin dünya sersisindeki ilk yarışı olacak bu. Sky Runner World Series yarışının 20 yarışından biri olacak. Dünya şampiyonlarını ağırlayacağız. Bu yıl 150 sporcu ile yaptık seneye on katı fazla sporcu ağırlayacağız. Sonraki yıllarda bu sayı daha da artacak. Hem bölgeye hem çalışanlara istihdam açısından çok güzel bir dönüş olacağını düşünüyoruz. Spor turizmi Türkiye'de çok bilinmeyen bir alan ama özellikle bu tarz etkinliklere Avrupa ve diğer ülkelerden yoğun bir katılımcı olacak. Her gelen katılımcı da Burdur'un göllerini, müzelerini, antik kentlerini görme fırsatı bularak burada epey vakit geçirecekler" dedi.

Yarışa katılan en yaşlı kadın sporcu 55 yaşındaki Sevim Yılmaz, parkuru çok sevdiğini dile getirerek, "Türkiye'de koştuğum en zor parkur diyebilirim ama çok sevdim. Havanın sisli olması benim için büyük bir avantajdı. Çok keyif aldım. Türkiye'de böyle bir antik kentin olduğunu bilmiyordum ve kentimden çok utanıyorum. Antik kente girdiğimde yarışı bırakıp gezdim içeride. Çok beğendim" şeklinde konuştu.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Burdur'da bir ilke imza atıldığını söyleyerek, "Ağlasun ilçemizde Sagalassos Sky Ultra yüksek dağ koşusu ödül törenimizle sona erdi. Bugün burada Burdur'da bir ilk geçekleştirildi ve ilimizde toplam 156 sporcu uluslararası organizasyona katılmış oldu. Yurt dışı ve yurt içinden organizasyona katılan tüm sporcularımıza başarı dileklerimizle başlayan yarışmamızda dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy ise şu cümlelere yer verdi:

"Sagalassos Antik Kenti'nde, Sagalassos Sky Ultra koşusunu tamamlayarak ödüllerimizi takdim ettik. Tabii bu şehrimiz adına gurur verici. Sagalassos Antik Kenti'mizin dünya çapında tanıtımı adına çok gurur verici. İnşallah üzerine katlayarak devam edecek. Bu bağlamda katkılarından dolayı Burdur Valisi Türker Öksüz başta olmak üzere bize katkı sağlayan tüm STK'lara ve diğer kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Herkesin emeğine sağlık." - BURDUR