Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane?

Icardi'nin 20 gol atması durumunda saçlarını sarı-kırmızıya boyatacağını söyleyen Ümit Özat sözünü tuttu. Eski kaptanlarının saçlarını canlı yayında kırmızıya boyattığını gören Fenerbahçeliler ise Ümit Özat'a sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, "Bu mu efsane!" ve "Kulübün yüz karası" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Mauro Icardi gol sayısını 21'e çıkardı. Arjantinli yıldızın bu başarısı sonrası gözlerin çevrildiği Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat sözünü tuttu ve saçını kırmızıya boyadı.

"KULÜBÜN YÜZ KARASI"

Ümit Özat'ın saçını kırmızıya boyaması Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkardı. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler eski kaptanlarını yerden yere vururken, "Bu mu efsane" ve "Kulübün yüz karası" gibi yorumlarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ümit Özat daha önce yaptığı açıklamada, "'20 gol atamaz' dediğimde, 1 tane babayiğit de demedi ki 'Ben de saçımı laciverte boyatırım'. Icardi yalandan 3 gol attı, başladılar, 'Saçını boyatacak mısın?' diye. Bizim sözümüz söz. Söz namus bizde." demişti.

Ümit Özat'ın son hali:

Sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarlarının yaptığı yorumlar: