Rusya Spor Bakanı Degtyarev, Türkiye ile spor işbirliğini değerlendirdi Açıklaması

Rusya Spor Bakanı ve Olimpiyat Komitesi Başkanı Mikhail Degtyarev, Türkiye ile işbirliği yaptıkları spor dalı sayısını yükseltmeyi planladıklarını belirterek "Bu konuda karşılıklı ilgi var. Bu şekilde birbirimizi zenginleştireceğiz." dedi.

Bakan Mikhail Degtyarev, AA muhabirine açıklamasında, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti, Antalya'da düzenlenen 8. Etnospor Forumu'nu, Türkiye ile Rusya arasında spor alanındaki işbirliğini ve Rus oyuncuların uluslararası müsabakalara katılmasına izin verilmemesi konularını değerlendirdi.

Türkiye ziyaretinde Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldiğini hatırlatan Degtyarev, "Bak ve Bilal Erdoğan ile memnuniyetle görüşüyorum. Bu, güzel bir gelenek haline geldi. Türk meslektaşlarımla görüşmeyi her zaman dört gözle bekliyorum ve onlara saygı duyuyorum." dedi.

Mikhail Degtyarev, görüşmelerde mutabık kaldıkları konular hakkında bilgi vererek "Gelecekteki görüşmemizde, 2026-2028 yılları için ortak turnuvaların düzenlenmesine ilişkin planın imzalanması konusunda mutabık kaldık. Meslektaşlarımı Rusya'daki tüm forumlara davet ettim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla St. Petersburg ve Vladivostok şehirlerinde iki büyük ekonomi forumu düzenleniyor. Bu forumlarda, Rus sporuyla ilgili stratejik oturum var. Buraya misafirleri davet ederek spor diplomasisini, özellikle de dost ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesini istişare ediyoruz." diye konuştu.

Türk temsilcilerini Putin'in katılımıyla düzenlenecek "Rusya-Spor Gücü" Uluslararası Spor Forumu'na da davet ettiğini aktaran Degtyarev, dünya çapında farklı ülkelerde aynı gün düzenlenen koşu organizasyonu "One Run" Uluslararası Yarı Maratona katılmayı da teklif ettiğini dile getirdi.

Rusya ile Türkiye arasında spor alanında işbirliğine dair Bakan Mikhail Degtyarev, "22 spor dalında büyük proje uygulanıyor. Bu yıl 1700 Rus sporcunun Türkiye'deki müsabakalara katılması bekleniyor. Geçen yıl bu sayıyı 1000'e çıkaramadık 950'ye yakındı. Bu da iyi bir rakam. Türk sporcuları da düzenlediğimiz yarışmalara katılıyor. Türk sporcularını (Rusya'da) görmekten her zaman memnun oluyoruz. " ifadelerini kullandı.

"Atletizm en fazla yaptırım uygulanan spor dalı"

Rus sporculara yönelik yaptırımlara işaret eden Mikhail Degtyarev, "Maalesef, atletizm en fazla yaptırım uygulanan spor dalı. Sporcularımız yurt dışına çıkamıyor. Ancak Rusya'da uluslararası yarışmalar düzenleyebiliyoruz ve bu yarışmalara herkesi davet edebiliyoruz. Türk tarafı, her zaman buna olumlu yanıt veriyor. Bundan memnunuz." diye konuştu.

Rus ve Türk sporcularının dövüş sanatları ve okçuluk gibi 22 dalda düzenlenen yarışmalara katıldığın aktaran Degtyarev, okçuluğun Türkiye'de güçlü bir branş olduğunun altını çizdi.

Mikhail Degtyarev, Türkiye ile işbirliği yaptıkları spor dalı sayısını yükseltmeyi planladıklarını anlatarak "Bu rakam yükselecek. Çünkü bu konuda karşılıklı ilgi var. Rus antrenörler de Türkiye'de çalışıyor. Bu şekilde bir birimizi zenginleştireceğiz." yorumunu yaptı.

?"Bilal Erdoğan, geleneksel sporları yüksek seviyeye taşıdı"

Mikhail Degtyarev, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a "Rusya'nın, Spor Bakanlığı aracılığıyla ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilgisiyle geleneksel sporları doğrudan geliştiren ülkelerden biri olduğu" yönündeki açıklamasından dolayı teşekkür ederek "Bu bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Mikhail Degtyarev, Türkiye ile geleneksel spor alanındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak "Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a geleneksel sporları yüksek seviyeye taşımasından dolayı minnettarım. Konuya çok önem veriyor. Dünya tarafından iyi tanınıyor. Konuyla ilgilenen ve kültürel mirası yaşatan herkesi bir araya getirdi. Bu konudaki girişimlerini, onu, destekliyoruz." diye konuştu.

Rusya'da geleneksel sporların devlet tarafından desteklendiğini aktaran Degtyarev, söz konusu sporların "kültürel miras" olduğunu vurguladı.

Habarovsk Bölge Valisi görevini bir dönem üstlendiğini anımsatan Degtyarev, bölgede 8 yerel halkın bulunduğunu, bunların dil, kültür ve tarihinin devlet tarafından korunduğunu dile getirerek "Orada birkaç spor dalını yeniden canlandırdık." dedi.

"Türk meslektaşlarıyla sporla ilgili görüşlerimiz örtüşüyor"

Türk meslektaşlarıyla sporun gelişimi ve olimpiyat hareketi konusunda görüşlerinin örtüştüğünü belirten Degtyarev, Türk tarafının, spor alanında eşitlikten yana olmasından dolayı teşekkür etti.

Degtyarev, sporcuların, ülkelerindeki siyasi süreçler nedeniyle yaptırıma tabi tutulmaması gerektiğini vurgulayarak "Türk tarafı bu konuda her zaman pragmatik, dürüst ve adil bir yaklaşım sergiliyor. Bundan dolayı Türk meslektaşlarıma minnettarım." ifadelerini kullandı.

"Rus sporcuların uluslararası müsabakalara katılmasına izin verilmezken İsrail gibi ülkelerden sporcular yarışmalara sorunsuz katılabiliyor. Uluslararası spor alanında çifte standardın uygulanmasını ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Bununla mücadele etmek için en tür adımlar atıyorsunuz" sorusunu Mikhail Degtyarev, "batının" Rus sporculara yönelik siyasi gerekçelerle yaptırım uyguladığını ve bu anlamda Rusya'ya karşı "çifte standart" uygulandığını vurgulayarak şöyle yanıtladı:

"Herhangi birine yaptırım uygulanmasına karşıyız. Tersini yapalım diyoruz: Rusya, uluslararası spor alanına dönsün ve silahlı çatışmalar nedeniyle uygulanan yaptırımlar konusu sonsuza dek çözülsün, yeni bir sayfa açılsın. Bu nedenle, Orta Doğu'daki çatışmalar, ABD ile İsrail'in İran'a karşı operasyonu ... Sporcuları Ukrayna ile şu anda devam eden çatışmadan dolayı cezalandırmaya gerek yok. Sporcuların bununla ne ilgisi var? Eğer sporcuları silahlı çatışmalardan dolayı cezalandırırsak spordan geriye hiçbir şey kalmaz. Her kıtada çatışmalar yaşanıyor. Tam tersine sporun birleştirmesi lazım."

"Olimpiyat Ateşkesi"

Hukuk açısından ABD ile İsrail'in İran'a saldırmakla "Olimpiyat Ateşkesini" ihlal ettiğini aktaran Degtyarev, Rusya'nın ise 2022'de bu ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle olimpiyat oyunlarından men edildiğini dile getirdi.

Bu konuda Uluslararası Olimpiyat Komitesine sürekli itirazlarda bulunduklarını aktaran Degtyarev, "Hedefimiz, Rus sporcuların milli takımlarla uluslararası yarışmalara tam katılımını sağlamaktır." dedi.

Mihail Degtyaryov, daha önce Uluslararası Su Sporları Federasyonunun (World Aquatics) Rus sporcularına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı aldığına, Rus judocuların da artık kendi bayrakları ve milli marşlarıyla uluslararası müsabakalara katılabildiğine dikkati çekti.

Rusya'da düzenli spor yapanların oranının yüzde 62 olduğu bilgisini veren Degtyarev, Putin'in, bu oranın 2030'a kadar yüzde 70'e çıkarma hedefini koyduğunu kaydederek Bu da demek oluyor ki, haftada en az 3 kez toplam 3-4 saat boyunca fiziksel aktivite yapılması gerekiyor." dedi.

Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, Rusya'da vatandaşların spor alanları ve hükümetin bu konuda çalışmaları hakkındaki görüşleriyle ilgili sosyal ölçümlerin yapıldığını sözlerine ekledi.