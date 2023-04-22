Rüştü Reçber'in oğlu Burak'tan bomba imza! İngiltere'nin en köklü kulüplerinden birine gitti

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babasının izinde. Burak Reçber, İngiliz ekibi Queens Park Rangers ile sözleşme imzaladı. Annesi Işıl Reçber yaptığı paylaşımda oğluyla ilgili olarak, "İngiltere'nin en eski kulüplerinden 1882 yılında kurulmuş Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerini kullandı.

Efsane kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, İngiliz ekibi Queens Park Rangers takımı ile sözleşme imzaladı.

OĞLUNUN İMZA ATTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, "Bayram; kapıda çalan zil, çocuk cıvıltısı duymaktır. Sarılmaktır, şekerden tatlı sohbettir sevdiklerimizle sofraya gelen bereket, sokağa inen harekettir. Neşedir yüzlerde, paylaşmaktır, barıştır, gurbetten alınan bir selamdır, haberdir, kavuşmaktır. Söylemektir sevdiğini, duymaktır, aile ile dost ile geçen her andır. En önemlisi de; paylaşmaktır mutluluğu. Biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz mutluluğumuzu gururumuzu oğlumuzun imza töreninden.

"2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI"

4 yaşında başladığı futbola Fenerbahçe'den geldiği Arsenal Akademi ardından İngiltere'nin en eski kulüplerinden 1882 yılında kurulmuş Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Maşallah oğluma da tüm çocuklarımıza da. Allah'ım hepsinin güzel günlerini göstersin bizlere. Hayallerindekiler hayırlı, hayırlı olan gerçek, yolları bahtları açık olsun inşallah. Sevgi ve selam ile hepinizin bayramını kutluyoruz. Büyüklerin ellerinden küçüklerin yanaklarından tüm Reçber Ailesi olarak öperiz."