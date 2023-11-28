Ronaldo'nun penaltı kararı değişti
Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Nassr-Persepolis maçında Ronaldo'nun penaltı kararı değişti ve Al Nassr berabere kaldı.
Hakem penaltı dedi, Ronaldo 'yok' diyerek iptal ettirdi
İSTANBUL, (DHA)- Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Nassr-Persepolis maçının hakemi Ma Ning, karşılaşmanın ikinci dakikasında Ronaldo'nun ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı noktasını gösterdi. Hakemin penaltı kararından sonra 38 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu, pozisyonun penaltı olmadığını söyleyerek VAR'a gidilmesini sağladı ve karar değişti.
D-Smart'ta yayınlanan Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasına Ronaldo??nun fair-play'e aday bu davranışı damga vurdu.
17'nci dakikada Lajami'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, penaltı iptal olunca sahasında Persepolis ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Asya Şampiyonlar Ligi'nde salı gününün kritik maçında ise Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal saat 19.00'da Navbahor'a konuk olacak. Maç D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak.