Rıza Kayaalp'ten altın madalya Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Matteo Pellicone Ranking Serisi'nde grekormen stil 130 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Matteo Pellicone Ranking Serisi'nde grekormen stil 130 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Ranking Serisi'nde Grekoromen Stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleeh Shariati ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi rakibini 4-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu Demirören Haber Ajansı / Spor Rıza Kayaalp Spor Haberler

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