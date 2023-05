Rikse Birdie Challenge golf turnuvasının 11'incisi Robert Rock'un katılımıyla gerçekleşecek

Golfte 'eşitlik' ilkesini önemseyen ve her yıl ivme kazanarak büyüyen Rikse Birdie Challenge, 30 Temmuz'da 11'inci kez gerçekleşecek.

Golfte 'eşitlik' ilkesini önemseyen ve her yıl ivme kazanarak büyüyen Rikse Birdie Challenge, 30 Temmuz'da 11'inci kez gerçekleşecek.

30 Temmuz'da Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Beldesi'nde gerçekleşecek Rikse Birdie Challenge Turnuvası öncesinde LEO Co ve Plus Clouds Arge Direktörü ve Next Devoloper Yönetim Kurulu Başkanı Barış Bulut ve Rikse Birdie Challenge Başkanı Cahit Kaya, D-Smart'ta yayınlanan 'Haftanın Konuğu' programına katıldılar. DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın sunduğu programda Rikse Birdie Challenge'a yaklaşık 80 profesyonel golfçünün katılacağı belirtildi. Barış Bulut turnuvayla ilgili şunları söyledi:

Cahit Kaya da golfçü yetiştirme ile ilgili çalışmalarını anlatarak sözlerini şöyle tamamladı: "Belek Golf Akademi olarak bizim en büyük hayalimiz, yurtdışına oyuncu göndermek. Şu an altyapımızda yaklaşık 200 sporcu var. Mutlaka biri European Tur'un kapılarını açacak. Uzun bir süreç ama 5 yıl içerisinde bunu başaracağız."