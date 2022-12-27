Resmi açıklamaya gerek kalmadı! Cristiano Ronaldo transferinin bittiğini gösteren kare geldi

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo JR, 4 yıl sonra Real Madrid akademisinde futbol oynamaya başladı. 37 yaşındaki yıldızın oğlu, yalnızca kendisinin gittiği takımların akademisinde forma giyiyor. Ronaldo JR'ın dönüşü, transferin bittiğinin işareti oldu.

Cristiano Ronaldo yeniden yuvası Real Madrid'e dönüyor. Manchester United'la sezon ortasında yolları ayıran 37 yaşındaki star, bir süredir boştaydı. Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Portekizli futbolcunun rotası bir anda Real Madrid'e döndü.

BAŞKAN PEREZ'İN YAKIN DOSTU

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yıldız futbolcunun Real Madrid tesislerinde antrenman yapmasına izin vermişti. Ronaldo için Manchester United'dan ayrılırken Mor Şimşekler sürpriz bir paylaşım yapmıştı. Artık bu transfer resmiyete dökülüyor.

İLK ÖNCE OĞLU GİYDİ

Cristiano Ronaldo JR, Real Madrid akademisine görü döndü. 12 yaşındaki futbolcu, yalnızca babasının forma giydiği kulüplerin altyapısında top koşturuyor. Ronaldo JR'ın geri dönüşü, babasının transferinin bittiği yorumlarına yol açtı.