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Real Madrid ve Atletico Madrid, depremle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

Spor Haberleri

Real Madrid ve Atletico Madrid, depremle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

İspanya'nın Real Madrid ve Atletico Madrid kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

İspanya'nın Real Madrid ve Atletico Madrid kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Real Madrid Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Real Madrid Kulübü, Başkanı ve Yönetim Kurulu, depremler sonrasında Türkiye ve Suriye'nin maruz kaldığı felaketler nedeniyle en derin üzüntülerini ve dayanışmalarını sunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid ayrıca, depremde hayatı kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Diğer bir İspanyol kulübü Atletico Madrid de Twitter hesabından, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Güçlü olsunlar. Tüm desteğimiz mağdur ailelere." görüşlerine yer verdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Spor

Atletico Madrid Kahramanmaraş Real Madrid İspanya Spor Haberler

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