Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor

Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi için İspanyol devi Real Madrid ile resmen anlaştı. Toplamda 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olan transferi Real Madrid, art arda paylaşımlarla duyurdu.

Real Madrid, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'i 20 milyon euro, ekstra olarak performansına bağlı olarak 10 milyon euro karşılığında transfer etti. Toplamda 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu.

ART ARDA PAYLAŞIMLAR YAPTILAR

Real Madrid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Arda Güler'e "Hoş geldin" dedi. Eflatun-beyazlılar, genç yıldızın kulübe gelişini art arda paylaşımlarla duyurdu.

İşte Real Madrid'in yaptığı paylaşımlar: