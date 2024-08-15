Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Trabzonpsor, sahasında 1-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Rapid Wien'e konuk oldu. Allianz Stadyumu'ndaki müsabakadan da 2-0 mağlup ayrılan bordo-mavililer, bu sonuçla birlikte turnuvadan elendi.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Müsabakanın ilk 45 dakikası sessiz geçti. Her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince devreye 0-0 eşitlikle gidildi.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

Fırtına, istediği sonucu alamadığı karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Bordo-mavililerde yeni transferlerden Pedro Malheiro, karşılaşmanın 85. dakikasında direkt kırmızı kart gördü ve kalan dakikalarda takımını 1 kişi eksik bıraktı.

RAPİD WİEN GOLLERİ İKİNCİ YARIDA BULDU

Trabzon'daki ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Rapid Wien, rövanş maçından da son 15 dakikada bulduğu gollerle galip ayrıldı. Avusturya temsilcisi 77. dakikada Matthias Seidl ile 1-0 öne geçerken, 87. dakika ise Christoph Lang'ın golleriyle sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.

AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Böylelikle Avusturya temsilcisi adını bir üst tura yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi defterini kapattı. Karadeniz ekibi, eşlemenin Trabzon'daki ilk maçında da rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Bu maçtaki tek gol ise 67. dakikada Lukas Grgic'ten gelmişti.

KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİBİ

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Rapid Wien'e elenen Trabzonspor, Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo-mavililer, play-off turunda turnuvaya katılabilmek için Bordo-mavililer, St.Gallen-Slask Wroclaw eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.