Üye Girişi
Haberler

PSG, Toulouse'a mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain, konuk ettiği Toulouse'a 3-1 mağlup oldu. PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenmesinin ardından Toulouse karşısında mağlup oldu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain, konuk ettiği Toulouse'a 3-1 mağlup oldu.

Psg, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde geçen çarşamba günü Alman ekibi Borussia Dortmund'a elendikten sonra, Ligue 1'in 33. haftasında Toulouse'u konuk etti.

Sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen PSG, 8. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Toulouse'da Thijs Dallinga, 13. dakikada maça eşitliği getirdi.

T???????oulouse, 68. dakikada Gnantin Yann-Alexandre Gboho'nun golüyle 2-1 öne geçerken, 90+5'te Frank Magri'nin golüyle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu mağlubiyetin ardından PSG, 70 puanda kaldı. Paris ekibi, müsabaka sonrası düzenlenen seremonide şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kaynak: AA / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol Fransa Paris PSG Spor Güncel Haberler

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title