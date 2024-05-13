PSG, Toulouse'a mağlup oldu
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain, konuk ettiği Toulouse'a 3-1 mağlup oldu. PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenmesinin ardından Toulouse karşısında mağlup oldu.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain, konuk ettiği Toulouse'a 3-1 mağlup oldu.
Psg, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde geçen çarşamba günü Alman ekibi Borussia Dortmund'a elendikten sonra, Ligue 1'in 33. haftasında Toulouse'u konuk etti.
Sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen PSG, 8. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Toulouse'da Thijs Dallinga, 13. dakikada maça eşitliği getirdi.
T???????oulouse, 68. dakikada Gnantin Yann-Alexandre Gboho'nun golüyle 2-1 öne geçerken, 90+5'te Frank Magri'nin golüyle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.
Bu mağlubiyetin ardından PSG, 70 puanda kaldı. Paris ekibi, müsabaka sonrası düzenlenen seremonide şampiyonluk kupasını kaldırdı.